[공식] 김갑수, 1등 로펌 설립자 된다…'프로보노' 출연 확정

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김갑수의 쉼 없는 행보가 계속된다.
17일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면, 김갑수는 오는 12월 6일 첫 방송을 앞둔 tvN 새 토일드라마 '프로보노'에 출연을 확정했다.
김갑수는 가차 없는 성격과 치밀한 전략가 기질을 지닌 캐릭터를 통해 냉철한 카리스마를 선보일 예정이다. '프로보노'를 통해 또 한 번 새로운 얼굴을 보여줄 그의 변신에 기대가 모인다.
'프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 돼 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌 휴먼 법정물이다. 김갑수를 비롯해 정경호, 소주연, 이유영 등이 연기 호흡을 예고해 시청자들의 궁금증을 드높이고 있다.
특히 지난해에는 '눈물의 여왕'에서 욕망에 가득 찬 재벌 회장 홍만대와 '사랑은 외나무다리에서' 속 손녀를 향한 사랑을 지닌 할아버지이자 올곧은 신념을 가진 독목고 전 이사장 윤재호까지 상반된 두 인물을 완벽히 소화해 깊은 인상을 남겼다.
한편 김갑수가 출연을 확정한 '프로보노'는 오는 12월 6일 오후 9시 10분 tvN을 통해 첫 방송된다.
