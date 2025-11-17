[공식] 김갑수, 1등 로펌 설립자 된다…'프로보노' 출연 확정

기사입력 2025-11-17 18:37


[공식] 김갑수, 1등 로펌 설립자 된다…'프로보노' 출연 확정
사진 제공=F&F엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김갑수의 쉼 없는 행보가 계속된다.

17일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면, 김갑수는 오는 12월 6일 첫 방송을 앞둔 tvN 새 토일드라마 '프로보노'에 출연을 확정했다.

이번 작품에서 김갑수는 1등 로펌 오앤파트너스 설립자 오규장 역을 맡는다. 오규장은 오앤파트너스를 초대형 로펌으로 키워낸 장본인이다. 현재는 딸에게 대표 자리를 넘겨주고 고문으로 물러났지만, 여전히 법조계 '전설'이자 '괴물'로 불리는 절대 권력자다.

김갑수는 가차 없는 성격과 치밀한 전략가 기질을 지닌 캐릭터를 통해 냉철한 카리스마를 선보일 예정이다. '프로보노'를 통해 또 한 번 새로운 얼굴을 보여줄 그의 변신에 기대가 모인다.

'프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 돼 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌 휴먼 법정물이다. 김갑수를 비롯해 정경호, 소주연, 이유영 등이 연기 호흡을 예고해 시청자들의 궁금증을 드높이고 있다.

올해도 어김없이 새 작품으로 열일 행보를 이어가는 김갑수. 그는 장르 불문 깊은 연기로 시청자들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

특히 지난해에는 '눈물의 여왕'에서 욕망에 가득 찬 재벌 회장 홍만대와 '사랑은 외나무다리에서' 속 손녀를 향한 사랑을 지닌 할아버지이자 올곧은 신념을 가진 독목고 전 이사장 윤재호까지 상반된 두 인물을 완벽히 소화해 깊은 인상을 남겼다.

한편 김갑수가 출연을 확정한 '프로보노'는 오는 12월 6일 오후 9시 10분 tvN을 통해 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

2.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

3.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

4.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

5.

팝핀현준, 댄서 차별 대우에 소신발언 "백댄서 호칭=가수 중심적, 안무가로 존중해달라"

연예 많이본뉴스
1.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

2.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

3.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

4.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

5.

팝핀현준, 댄서 차별 대우에 소신발언 "백댄서 호칭=가수 중심적, 안무가로 존중해달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

2.

'한일전' 마친 류지현 감독 "WBC는 베테랑 투수 합류 필요…심판판정은 노코멘트" [김포공항일문일답]

3.

'황희찬 초비상' 큰일이다! 신임 감독 오자마자 '레알 공격수 영입' 시도…이적료 340억, 선덜랜드와 경쟁

4.

"팀 성적 훌륭한데, 개인 성적 아쉬운 이강인" 日 매체 미친 비판...'일본 기대주' 쿠보는 칭찬일색

5.

"또 똑같이 할 것" 사과하다 황당 실점, 역전패 원흉 될 수도 있었는데 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.