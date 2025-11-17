“기억 안나요”…원인 불명 기억상실증 사연자에 이수근 "전문가 연락달라"

|
[스포츠조선 이유나 기자]KBS Joy '무엇이든 물어보살'이 새롭게 선보이는 '무엇이든 찾아가 보살' 기획 특집이 부산광역시를 시작으로 첫발을 내디뎠다. 이번 특집은 대한민국 전역을 직접 찾아가 지역의 다양한 사연과 사람들의 이야기를 듣는 기획으로, 앞으로 전국 곳곳에서 이어질 예정이다.
사연자는 "최근에는 엄마랑 요양보호사 자격증을 땄대요. 같이 학원도 열심히 다니고, 제가 엄마보다 시험 성적도 더 잘 받았대요. 근데 그게 아예 기억이 안 나요"라고 털어놨다. 또한 사연자는 "2년 전쯤 엄마가 갑자기 119를 부를 정도로 아팠는데, 엄마가 아팠던 그 순간은 기억나는데 제가 병원에서 케어했던 거 이런 거는 기억이 안 나요"라고 말해 모두를 숙연하게 했다.
이수근은 "이럴 때는 일상의 패턴을 바꿔 보는 게 좋지 않냐"며 연애를 제안했고, 어머니 역시 "남자친구가 생기면 좀 달라질까 싶었다"고 말했다. 실제로 소개팅을 주선한 적이 있었지만, 사연자는 "그날의 일도 기억이 없다"고 해 안타까움을 더했다.
그러나 서장훈은 "전문가의 지시대로 해보고, 효과가 없다면 또 다른 전문가를 찾아가서 또 해보고 이런 노력이 있어야 되는데. 자꾸 루틴 얘기하는데, 그건 가족끼리 만든 루틴이고"라며 현실적인 조언을 건넸다. 이어 사연자의 어머니에게 "갑자기 무릎이 아파서 걷지를 못 하면 어떻게 하시겠어요? 계속 집에 앉아 계시겠어요?"라고 물으며 "백방으로 알아보고 운동하고 어떻게 해야 될 거 아니에요. 똑같은 거예요"라고 단호히 이야기하기도 했다.
이수근 또한 "같은 루틴을 반복해서 기억하려는 것도 좋지만, 변화가 없으면 바꿔 보는 게 필요하다"고 조언했다. 서장훈은 "병원 찾아다니면 돈도 들고 치료하려면 또 돈 들어요. 그리고 여러 가지 이동 시간도 들고 힘들지. 근데 그런 거 없이 어떻게 나아요?"라고 덧붙이기도 했다.
마지막으로 서장훈은 "비슷한 상황을 겪는 분들이 있을 수 있다"며 방송을 통해 도움을 줄 수 있는 전문가들의 연락을 당부했다. 이수근은 "분명히 있을 거다. 연락이 온다"며 용기를 북돋웠다.
