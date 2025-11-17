김옥빈, 핸드폰으로 찍은 '극비 결혼식' 사진 공개됐다..."틈새 폰스냅"

기사입력 2025-11-17 23:57


[스포츠조선 김수현기자] 배우 김옥빈이 결혼식 본식 스냅 사진을 공개했다.

17일 김옥빈은 "틈새 폰스냅"이라며 휴대폰으로 찍은 결혼식 사진을 올렸다.

김옥빈이 공개한 사진에는 결혼식 본식의 생생한 모습들이 가감 없이 담겼다.


앞서 김옥빈은 "제가 내일 결혼을 해요"라며 "신랑 될 사람은 곁에 있으면 늘 웃게 되는, 다정하고 자상한 사람"이라며 "새로 시작하는 앞으로의 시간을 열심히 잘 가꿔 나가겠다"고 설렘을 드러냈다.

김옥빈은 비연예인 신랑과 지난 16일 서울 모처에서 비공개로 결혼식을 올렸다.


특히 결혼식은 서울 신라호텔 특급 예식장에서 치러진 것으로 알려졌다. 과거 배우 전지현, 피겨 여왕 김연아 등이 결혼식을 올렸던 장소로 유명한 웨딩홀.

또한 김옥빈은 다이아몬트 웨딩홀로 더욱 화제가 되기도 했다.

shyun@sportschosun.com

