[공식]'배철수의 음악캠프', 美 롤라팔루자 찾았다…다큐로 제작

다큐멘터리 '배캠 in Lollapalooza'가 오는 20일 목요일에서 금요일로 넘어가는 밤 12시 10분 MBC를 통해 방송된다.
다큐멘터리 '배캠 in Lollapalooza'는 MBC FM4U의 '배철수의 음악캠프' 35주년을 기념해 세계 최고의 음악 페스티벌 중 하나인 미국의 'Lollapalooza(롤라팔루자)'를 찾아, 참여 아티스트와 Lollapalooza(롤라팔루자) 관계자들과의 만남을 통해 축제 현장과 분위기를 생생하게 담았다.
올해 7월 말부터 8월초, 미국 일리노이주 시카고 그랜트파크에서 열린 '2025 롤라팔루자 페스티벌'은 사브리나 카펜터(Sabrina Carpenter), 올리비아 로드리고(Olivia Rodrigo) 등 최고의 POP 가수 뿐 아니라 보이넥스트도어, 엑스디너리 히어로즈 등의 K팝 가수들도 참여했으며 특히 트와이스(TWICE)는 K팝 걸그룹 최초로 헤드라이너에 이름을 올려 화려한 피날레 무대를 장식했다.
다큐멘터리 '배캠 in Lollapalooza'는 '롤라팔루자 페스티벌'의 뜨거운 현장과 감동은 물론, 최근 싱글 'Ordinary'로 빌보드 차트 1위를 차지한 글로벌 아티스트 알렉스 워런(Alex Warren), 그리고 페스티벌에 참여한 보이넥스트도어, 엑스디너리 히어로즈, 웨이브 투 어스 등 K팝 아티스트들과의 인터뷰 등을 통해 최근 팝 시장의 흐름과 세계 음악 팬들 사이에서 높아진 K팝의 위상을 생생히 전할 예정이다.
'배캠 in Lollapalooza'를 기획한 남태정 CP는 "세계 팝 시장에서의 K팝의 위상과 세계 음악 흐름을 동시에 조망할 수 있는 다큐"라고 밝혔다.
올해 방송 35주년을 맞은 '배철수의 음악캠프'는 1990년 3월 첫 방송을 시작으로 현재까지 국내외 다양한 음악과 뮤지션을 소개하며, 대한민국 대표 음악 프로그램으로 자리매김하고 있다.