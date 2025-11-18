이찬원, '이혼 요구' 재클린 케네디가 받은 거액 돈봉투 보고…"그럼 참…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 재클린 캐네디와 에바 페론의 은밀한 스캔들이 공개돼 눈길을 끌 예정이다.
|
그럼에도 재클린은 '내조의 여왕'으로 불리며 한 국가의 이미지를 완벽히 지켜냈다. 케네디 암살 직후, 피 묻은 슈트를 벗지 않은 채 장례 절차까지 스스로 주도한 그녀의 냉철한 침착함은 지금까지도 회자된다. 하지만 5년 뒤, 그녀가 내린 또 한 번의 결단은 미국인들의 분노를 산다. 과연 재클린이 선택한 삶의 다음 장은 무엇이었을까.
|
그러나 그녀는 급성 맹장염 수술 중 자궁경부암에 걸린 사실을 알게 된다. 심지어 수술 중 에바 본인도 모르는 '이 수술'을 받았다는데, 사망 후에도 편히 잠들지 못하고 정치적으로 이용당해야 했던 에바의 기묘한 여정은 스튜디오를 더욱 경악하게 만들었다.
재클린 케네디의 재혼 상대였던 아리스토텔레스 오나시스와 에바 페론을 둘러싼 은밀한 스캔들이 공개되며, "두 퍼스트레이디가 왜 한 남자를 매개로 연결되는가"라는 의문이 풀리는 순간 MC들은 말을 잇지 못한다.
한편, 스페셜 게스트로 KBS 드라마 '화려한 날들'에 출연 중인 정일우와 정치학자 김지윤 박사가 출연한다. 특히, 김지윤 박사는 국제 정세 속에서 두 영부인이 어떤 역할을 했는지 생생하게 설명해 당시의 분위기를 실감 나게 전달한다.
