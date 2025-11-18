이찬원, '이혼 요구' 재클린 케네디가 받은 거액 돈봉투 보고…"그럼 참…

이찬원, '이혼 요구' 재클린 케네디가 받은 거액 돈봉투 보고…"그럼 참고 살아야지" 폭소(셀럽병사)

기사입력 2025-11-18 09:44


[스포츠조선 고재완 기자] 재클린 캐네디와 에바 페론의 은밀한 스캔들이 공개돼 눈길을 끌 예정이다.

오는 18일 밤 8시 40분, KBS2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 정반대의 성격을 가졌지만 한 시대를 상징했던 두 영부인 재클린 케네디와 에바 페론의 공적인 삶, 사적인 삶, 그리고 비밀스러운 삶을 들여다본다.

미국인들이 가장 사랑한 영부인 재클린 케네디는 당시 미국이 꿈꾸던 '완벽한 퍼스트레이디'였다. 그녀의 패션, 말투, 손짓까지 그대로 '재키스타일'이라는 트렌드가 되었지만, 그 화려함 뒤에는 바람둥이 남편 존 F. 케네디의 끊임없는 불륜이 함께 했다. 특히 '전 국민 앞에서 나눈 정사'라는 오명까지 낳은 마릴린 먼로와의 스캔들은 미국 전역을 충격에 빠뜨렸다. 본인이 재클린이라면 어떻게 대응할 것이냐는 질문에 장도연은 침착하게 "남편부터 조져야죠"라 대답했다.


재클린이 신혼 첫날밤 남편에게서 들은 충격적인 고백도 공개된다. 정답을 들은 이찬원은 "이혼 사유를 넘어서 결혼 무효 사유"라며 경악했다. 결국 재클린은 결혼한 지 3년 만에 시아버지를 찾아가 이혼을 요구하지만, 시아버지는 도리어 "너희 남편은 곧 큰 인물이 된다"며 이혼을 무마시킬 거액의 돈봉투를 건넸다. 이에 이찬원은 고민도 없이 "그럼 참고 산다"고 답해 웃음을 터뜨렸다.

그럼에도 재클린은 '내조의 여왕'으로 불리며 한 국가의 이미지를 완벽히 지켜냈다. 케네디 암살 직후, 피 묻은 슈트를 벗지 않은 채 장례 절차까지 스스로 주도한 그녀의 냉철한 침착함은 지금까지도 회자된다. 하지만 5년 뒤, 그녀가 내린 또 한 번의 결단은 미국인들의 분노를 산다. 과연 재클린이 선택한 삶의 다음 장은 무엇이었을까.


'흙수저' 시골 소녀에서 배우. 그리고 아르헨티나의 영부인이 된 '에비타', 에바 페론. 장도연은 에바의 연설을 듣고 "저 정도 기세면 본인이 대통령을 해도 된다"고 감탄할 정도로 강렬했다. 실제로 에바는 시위를 주도해 감옥에 갇힌 후안 페론을 석방시키고 대통령 자리까지 올려놓았다. 그때 그녀는 고작 26세였다.

그러나 그녀는 급성 맹장염 수술 중 자궁경부암에 걸린 사실을 알게 된다. 심지어 수술 중 에바 본인도 모르는 '이 수술'을 받았다는데, 사망 후에도 편히 잠들지 못하고 정치적으로 이용당해야 했던 에바의 기묘한 여정은 스튜디오를 더욱 경악하게 만들었다.

재클린 케네디의 재혼 상대였던 아리스토텔레스 오나시스와 에바 페론을 둘러싼 은밀한 스캔들이 공개되며, "두 퍼스트레이디가 왜 한 남자를 매개로 연결되는가"라는 의문이 풀리는 순간 MC들은 말을 잇지 못한다.

한편, 스페셜 게스트로 KBS 드라마 '화려한 날들'에 출연 중인 정일우와 정치학자 김지윤 박사가 출연한다. 특히, 김지윤 박사는 국제 정세 속에서 두 영부인이 어떤 역할을 했는지 생생하게 설명해 당시의 분위기를 실감 나게 전달한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

