'정시아♥' 백도빈, 10년만의 근황..父백윤식 닮은 중후한 매력에 도경완도 감탄 ('두집살림')

기사입력 2025-11-18 10:04


'정시아♥' 백도빈, 10년만의 근황..父백윤식 닮은 중후한 매력에 도경…

'정시아♥' 백도빈, 10년만의 근황..父백윤식 닮은 중후한 매력에 도경…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 백도빈이 10년만에 예능에 출연한다.

18일 JTBC '대놓고 두집살림' 측은 '잠든 홍쓴부부 집을 방문한 의문의 남성?! NEW 남편 백도빈 등장'이라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

홍현희, 제이쓴 부부가 한참 잠들어 있는 이른 아침. 한 남성이 '두집살림' 숙소 주변을 서성이기 시작했다. 알고 보니 이 남성의 정체는 백윤식의 아들이자 정시아의 남편 백도빈이었다. 정시아와 '두집살림'의 새 식구로 합류하기 위해 짐을 한가득 챙겨 먼저 도착한 것. 도경완은 "진짜 잘생겼다. 와"라며 감탄했다.


'정시아♥' 백도빈, 10년만의 근황..父백윤식 닮은 중후한 매력에 도경…
백도빈은 자신 때문에 잠에서 깬 홍현희, 제이쓴에게 "죄송하다. 제가 주무신 거 깨운 거 아닌가"라며 멋쩍은 인사를 건넸고 홍현희는 "같이 살기로 한 거 아닌가"라며 환영했다.

한편 백도빈은 정시아와 2009년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 백도빈이 최근 출연한 예능은 지난 2016년 종영한 SBS '오! 마이 베이비'로, 약 10년 만의 예능 출연에서 어떤 모습을 보일지 기대가 모인다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

5.

신동엽, '강호동·여배우 루머' 파묘…"일면식도 없다고 억울해하더라"

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

5.

신동엽, '강호동·여배우 루머' 파묘…"일면식도 없다고 억울해하더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오늘 차단장과 만난다

2.

사람 좋은, 동네 삼촌 스타일인줄 알았더니...지옥에서 온 저승사자였다 "훈련량 부족해?" [원주 현장]

3.

28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위한 코치로 시작합니다"

4.

오타니 집에는 트로피가 몇개나 있을까? "인간의 두뇌로 그를 이해하는 건 불가능하다"

5.

청천벽력 소식! 韓 축구 팬들 좌절, 그리고 실망...양민혁 아닌가, "유니폼 1000장씩 판매" 손흥민 뒤이을 토트넘 매출왕 "日 구보 낙점"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.