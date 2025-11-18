[공식] 심은우, '학폭 논란' 4년 만에 전한 기쁜 소식 "매니지먼트 낭만과 전속계약"

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 심은우가 매니지먼트 낭만과 전속계약을 체결하며 새로운 시작을 알렸다.

18일 매니지먼트 낭만은 심은우와의 전속계약 체결 소식을 공식 발표하며 "그동안 긴 시간을 지나며 흔들림 없이 배우로서의 자리를 지켜온 만큼, 앞으로 그의 성장을 응원하며 진심을 다해 함께 할 예정"이라고 전했다.

심은우는 이번 전속계약을 계기로 활동 재개에 나선다. 공백기로 인한 조급함 대신 '기본으로 돌아가는 시간'을 선택한 그는 현재 연극 연습에 매진하며 연기 감각과 기본기를 다시 다지고 있다.

심은우는 오는 12월, 연극 '동화동경(童話憧憬)'을 통해 무대에 올라 관객과 만난다. 해당 작품은 2025 한국문화예술위원회 '어린이?청소년을 위한 예술지원' 선정작으로, 화로 앞 불길과 굴뚝 밑 그을음을 마주한 소년과 소녀의 처연하고 섬세한 세계를 감각적으로 담아낸 작품이다.

'동화동경(童話憧憬)'은 2013년 한국일보 신춘문예에서 "동화적 인물과 사건, 무대를 통해 부조리한 세상의 근원과 고독을 시적으로 통찰했다"는 호평을 받은 바 있다. 심은우는 작품 속 인물이 지닌 감정의 결을 정교하고 밀도 있게 표현하며 무대에서의 존재감을 다시금 입증할 예정이다.

여기에 더해 심은우는 독립영화 'Wet'에도 출연하며 스크린 활동도 이어간다. 'Wet'은 2025 경남문화예술진흥원 청년 신진감독 제작공모 당선작으로, 사라진 친구 윤수를 떠올리며 기억과 감정의 흔적을 더듬는 인물 혜선의 여정을 그린 작품이다. 극 중 주인공 혜선 역을 맡은 심은우는 특유의 섬세한 감정 연기로 캐릭터의 내면을 깊이 있게 그려낼 예정이다.

그동안 심은우는 드라마 '나라올라라 나비', '러브씬넘버#', '부부의 세계', 영화 '세이레' 등 다양한 작품에서 치밀한 표현력과 확고한 존재감으로 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 장르를 넘나들며 연기 스펙트럼을 폭넓게 확장해온 그는 이번 전속계약을 계기로 한층 단단한 행보를 이어갈 전망이다.

새 소속사와 함께 자신만의 서사를 차근차근 구축하며, 진정성 있는 작품 활동을 이어갈 심은우. 조용하지만 단단한 그의 재출발이 앞으로 어떤 결실로 이어질지 귀추가 주목된다.


한편, 심은우는 지난 2021년 3월 온라인 커뮤니티를 통해 불거진 학폭 논란으로 활동을 중단, 4년간 공백기를 가졌다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

