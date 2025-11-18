[SC현장] "주디♥닉, 우리가 커플 대명사?"…'주토피아2', 더 마법…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 디즈니 애니메이션 영화 '주토피아2'가 주디와 닉의 마법 같은 케미를 예고했다.
|
반대로 유지하고 싶은 지점에 대해선 "주디와 닉의 케미"라며 "우리의 현실 세계를 반영한 것 같은 거대한 도시, 재밌고 복잡한 현대적인 공간 속에서 다양한 동물들의 매력을 발산하는 것을 유지하고 싶었다. 이 작품에 참여한 모든 스태프들이 '동물 광(狂)'이다. 이번 편은 본격적으로 동물을 덕질할 수 있는 작품이었다"고 전하며 만족감을 드러냈다.
|
|
지니퍼 굿윈은 "주디와 닉이 마치 커플의 대명사처럼 사랑을 받는다고 해서 감동적이다. 저는 그녀가 가진 모든 허점을 포함해 더 주디 같아지고 싶다. 주디가 가진 가장 멋진 지점은 용기다. 얼마나 큰 용기를 가진 캐릭터인지, 영화 시작부터 나온다. 주디가 여러 가지 결점도 있고 부족한 점도 있는데, 남의 말을 잘 안듣는 경향도 있다. 닉은 어떤 상황에서도 진지하게 임하는 것이 어려운 게 문제점"이라며 "'주토피아2'에선 두 캐릭터의 관계성을 바로 이어가면서 저희도 그들과 함께 상상할 수 있었다. (이러한 과정이) 너무나 감동적이었고, 깊은 감명을 받았다"고 밝혔다.
주디와 닉의 사랑스러운 케미의 비결에 대해선 "모든 공을 배우들에게만 돌릴 수 없다. 수 백 명 스태프들의 노고 덕분이다. 우선 대본이 너무 재밌었다. 또 닉을 연기한 제이슨 베이트먼과 녹음 스튜디오에서 마주친 적이 없었다. 다른 배우들은 어떻게 녹음을 했는지 모르겠는데, 저희의 이렇게 뛰어난 케미스트리가 완성된 건 마법과도 같다"고 전했다.
|
키 호이 콴은 "1편을 극장에서 여러 번 봤을 정도로 굉장한 팬이다. 게리 역에 처음 제안받았을 땐 '독을 품은 살모사? 나한테 제대로 연락을 주신 게 맞나' 싶었다. 스스로 느꼈을 때 제 목소리는 전혀 무섭지 않았기 때문"이라며 "나중에 (게리가) 100년이 넘는 시간 동안 '주토피아'에 처음 발을 들이민 파충류란 소리를 들었을 땐 빨리 연기하고 싶었다"고 밝혔다.
그러면서 "영화에 따뜻한 감성을 담아내는 것이 무척 중요했다. 저는 관객들이 게리가 느끼는 모든 감정들을 다 느끼셨으면 좋겠다. '독이 있는 위협적인 살모사'라는 편견을 넘어, 무섭기만 한 뱀 캐릭터가 아니었으면 했다. 장난기도 많고 따뜻한 캐릭터로 봐주셨으면 좋겠다"고 바람을 전했다.
|
마지막으로 '주토피아2'는 개봉을 약 열흘 앞두고 LA에서 열린 프리미어 행사에서 뜨거운 호평을 얻기도 했다. 이후 국내 관객들의 열기 예매를 고조시키며 예매 오픈과 동시에 전체 예매율 TOP4에 등극했다. 재러드 부시 감독은 "700명이 넘는 디즈니 직원들이 함께 만들었다. 자랑스럽게 생각하는 작품이 나왔기 때문에 빨리 보여드리고 싶다"고 자신감을 내비쳤다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com