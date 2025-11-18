양자경→주윤발까지, 2025 MAMA어워즈…초호화 시상자 라인업 확정

기사입력 2025-11-18 14:05


양자경→주윤발까지, 2025 MAMA어워즈…초호화 시상자 라인업 확정

[스포츠조선 고재완 기자] '2025 MAMA AWARDS(2025 마마 어워즈)'가 추가 라인업을 발표했다.

'2025 MAMA AWARDS'가 오는 28일, 29일 양일간 홍콩 카이탁 스타디움에서 개최를 앞두고 주윤발의 참석을 알렸다.

주윤발은 아카데미 시상식에서 외국어영화상을 수상한 '와호장룡'과 '영웅본색' 등 수많은 작품을 통해 전 세계적인 사랑을 받아온 세계적인 배우로, 특유의 카리스마와 인간적인 매력으로 폭넓은 세대에게 깊은 인상을 남겨왔다. 아시아 최초로 오스카 여우주연상을 수상한 배우 양자경이 챕터 1 글로벌 시상자로, 홍콩 영화 최전성기를 이끌고 홍콩 누아르를 세계적인 장르로 만든 주역인 주윤발이 챕터 2 글로벌 시상자로 무대에 오르게 되면서, 레전드라 불리는 두 글로벌 스타의 참석에 이목이 집중되고 있다.

CJ ENM 관계자는 "아시아 문화의 상징적인 인물이자 전 세계가 사랑하는 배우 주윤발과 양자경의 참석은 K팝과 K콘텐츠 장르의 경계를 넘는 특별한 교감이 될 것으로 기대된다"고 전했다.

'2025 MAMA AWARDS'는 앞서 올해 시상자 라인업으로 2025년 한 해 동안 트렌드를 이끌고 대중의 사랑을 독차지했던 월드클래스급 인물들의 참석을 알린 바 있다. 고윤정, 노상현, 노윤서, 박형식, 신승훈, 신예은, 신현지, 아덴 조, 안은진, 안효섭, 이광수, 이도현, 이수혁, 이준영, 이준혁, 임시완, 장도연, 전여빈, 조세호, 조유리, 조한결, 주지훈, 차주영, 최대훈, 혜리(가나다순) 등 K-콘텐츠를 전세계에 확장시킨 주역부터, 신선한 매력으로 예능계에서 활약한 인물, K-POP DNA를 가진 스타에 이르기까지 K-컬처의 다양한 영역을 아우르는 아이콘들이 총출동한다. 여기에 글로벌 시상자 양자경과 주윤발까지 합류하며, 올해 시상자 라인업은 총 27인으로 완성됐다.


양자경→주윤발까지, 2025 MAMA어워즈…초호화 시상자 라인업 확정
뿐만 아니라, 퍼포밍 아티스트 라인업에 투모로우바이투게더 연준이 이름을 올렸다. 연준은 지난해 '2024 MAMA AWARDS'에서 로봇독과 함께 무대에 등장, 존재감 있는 퍼포먼스로 웅장한 오프닝 테마 스테이지를 선보여 K-POP 팬들의 폭발적인 반응을 모은 바 있다. 최근 데뷔 6년 8개월 만에 선보인 첫 솔로 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 10위에 진입하며, 글로벌 존재감을 입증한 연준은 '2025 MAMA AWARDS'에서 이번 신보의 타이틀곡 'Talk to You'와 수록곡 'Coma' 무대를 시상식 최초로 선보일 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'전남편 10억 떼준' 김주하 앵커, 이혼 9년 만 첫 언급 "이야기 안 하려고 했는데.."(데이앤나잇)

2.

'뇌신경마비 투병' 김윤아, 건강이상설에 입열었다 "15년 전 이야기, 지금 건강해"(아침마당)

3.

민희진, 어도어 공개저격 "뉴진스 3대 2 분리 구조 만들어"[SC이슈]

4.

각종 논란에 숨었던 백종원, 떡하니 방송 등장…'남극의 셰프'로 컴백

5.

전소민, 김대호에 팬티 선물..."이성에게서 속옷 선물 처음 받아봐" ('위대한 가이드')

연예 많이본뉴스
1.

'전남편 10억 떼준' 김주하 앵커, 이혼 9년 만 첫 언급 "이야기 안 하려고 했는데.."(데이앤나잇)

2.

'뇌신경마비 투병' 김윤아, 건강이상설에 입열었다 "15년 전 이야기, 지금 건강해"(아침마당)

3.

민희진, 어도어 공개저격 "뉴진스 3대 2 분리 구조 만들어"[SC이슈]

4.

각종 논란에 숨었던 백종원, 떡하니 방송 등장…'남극의 셰프'로 컴백

5.

전소민, 김대호에 팬티 선물..."이성에게서 속옷 선물 처음 받아봐" ('위대한 가이드')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '두산 박찬호' 떴다! 두린이 고백까지 → 4년 80억원 보장 78억원 초대박

2.

'와 이런 한국인 없었다' 역대 최초 추신수, 이치로의 길 갈 수 있나…명예의 전당 입회 후보 영광

3.

'대오열' 결국 매각! 손흥민과 똑같은 방식…1년 연장 옵션 발동→200억에 즉시 판매 "풀럼이 관심"

4.

박찬호→박해민 '최대어 전쟁' 모두 언급…6년 만에 PS 탈락, FA 판도 흔드는 '재건 의지'

5.

"범접할 수 없는 금액" KIA 왜 박찬호 잔류 백기 들었나, 사실상 80억 전액 보장이라니

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.