'하정우 제부' 황보라, B사 초럭셔리 차량 하차감 '감동'…"月 1억 벌어야 탈수 있어"→남편 분노에 '급'포기(보라이어티)

기사입력 2025-11-19 06:11


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 황보라가 초고가의 럭셔리 승용차를 비교하며 부러움을 샀다.

황보라는 18일 자신의 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '벤츠 vs 벤틀리 어떤 차 살까요? / 3040 여자 차 추천, 수입차 현실 스펙 비교'라는 영상을 공개했다

1개월째 '뚜벅이 생활' 중이라는 황보라는 "아기 엄마한테 차는 필수"라며 본격적인 차량 둘러보기 여정을 시작했다.

황보라는 벤틀리 전시장에 들어서자마자 "여기가 내 로망의 성지"라며 설레는 표정을 숨기지 못했다. 신형 벤틀리를 직접 타보고 옵션과 가격을 확인한 그는 곧 현실적인 장벽과 마주했다. 벤틀리 하이브리드 모델의 가격은 4억~4억 중반대. 여기에 가죽 색 변경만 800만 원, 프리미엄 등급 선택 시 추가 비용이 붙는 등 유지비와 옵션 비용까지 적지 않았다.


황보라가 "얼마 벌어야 벤틀리 탈 수 있나요?"라고 묻자 딜러는 "월 수입의 20%를 차량 유지에 쓸 수 있다면, 월 1억 정도 벌어야 한다"고 답해 황보라를 멈칫하게 했고 당황한 듯 "아… 난 못 사겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

직접 시승에 나선 황보라는 고급 세단의 정숙성과 안정감에 감탄했다."소음 하나도 안 들린다", "이게 하차감이라는 거구나"라며 감탄을 쏟아냈다.

벤틀리의 고비용을 확인한 뒤 황보라는 보다 현실적인 선택지를 찾기 위해 벤츠 전시장을 찾았다. 가장 인기가 높은 G클래스(G바겐)를 보며 만족스러운 반응을 보였지만, 딜러로부터 "대기 기간이 2~3년"이라는 말을 듣고 다시 고민에 빠졌다. 특히 G바겐은 "중고차 가격이 오히려 더 비싸다"며 '제테크급 차량'이라는 설명을 듣자 놀라움을 감추지 못했다.

이후 황보라는 남편에게 "벤틀리를 계약하려고 하는데 계약금이 3천만 원이래. 안 사면 날아간대"라고 메시지를 보냈고 남편은 짧게 "알아서 해"라고 답했다. 남편의 분노를 감지한 황보라는 "3월쯤 보라이어티가 잘 되면 다시 계약하겠다. 일단 밥부터 먹으러 가자"는 장면으로 유쾌하게 마무리됐다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

