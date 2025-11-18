미나♥류필립, '불화설' 수지와 재회..."새로운 도전, 응원해 주세요!…

조윤선 기자
기사입력 2025-11-18 23:05
'건강이상설' 전원주, 자만하다 경고받았다 "혈관·머리 질환 주의"
반쪽된 성시경, '매니저 뒤통수' 후 처음 만난 사람 '술친' 신동엽이었다[SC이슈]
이민정 "'골든' EJAE, 어릴적부터 알던 친구…♥이병헌, 귀마 역 도와주는 의미였는데 이렇게 잘될지 몰랐다"(이민정MJ)
[공식] 진해성, 학폭 소송 패소 입 열었다 "돈 목적 아니라 항소 안해, 학폭 인정 아냐"(전문)
이요원, "24살 결혼? 다시 돌아가면 절대 안 해…빨리 할 필요 없어"
[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레
관리받은 '괴물'이 이렇게 무섭습니다! '11월 A매치 유일 풀타임' 김민재, 포백 이어 스리백서도 만점 활약[가나전]
[가나전 전반분석]'삼대장' 빼고 다 바꿨지만 '슈팅 단 1개', 파격 실험→헛심 공방…홍명보호, 전반 0-0으로 마쳐
'김명준 결승골' 이민성호, 한-중전 충격패 딛고 베트남에 1-0 진땀승…2승1패로 판다컵 마감
[현장이슈]대체 왜 귀화? 獨도 '억까'...홍명보 감독은 때를 기다렸다 "뛰고 싶은 마음" 카스트로프, 가나전 선발 출격