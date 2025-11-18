미나♥류필립, '불화설' 수지와 재회..."새로운 도전, 응원해 주세요!"

기사입력 2025-11-18 23:05


미나♥류필립, '불화설' 수지와 재회..."새로운 도전, 응원해 주세요!…

[스포츠조선 조윤선 기자] 미나, 류필립 부부가 불화설이 불거졌던 박수지 씨와 만났다.

류필립의 누나이자 미나의 시누이인 수지 씨는 18일 "오늘은 특별한 공연을 보고 왔어요. 필립의 첫 뮤지컬 데뷔! 연습했던 흔적이 무대 위에서 다 보이더라구요. 정말 멋지고 감동적이었어요. 좋아하는 사람의 도전을 응원할 수 있는 하루라 저도 괜히 더 기분 좋았던 날. 필립의 새로운 도전, 여러분도 함께 응원해 주세요!"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에는 수지 씨가 동생 류필립이 출연하는 뮤지컬 '써니텐'을 관람하러 간 모습이 담겼다. 수지 씨는 열정적인 무대를 선보이는 류필립의 모습도 영상에 담아 응원했다. 또한 미나와 함께 저녁식사를 하면서 다정하게 찍은 사진도 올리며 동생 부부와의 불화설을 종식시켰다.


한편 수지 씨는 지난해 8월부터 미나, 류필립 부부의 도움을 받아 식단 관리와 꾸준한 운동을 통해 150kg에서 78kg까지 감량하는 데 성공해 화제가 됐다. 그러나 최근 미나, 류필립 부부와 함께하는 다이어트 콘텐츠에 출연하지 않았고, 요요 현상으로 다시 살이 찐 사실이 알려지며 불화설이 불거졌다.

이에 대해 류필립은 "누나는 다이어트할 때 행복하다고 했고 80kg까지 됐을 때도 행복하다고 했지만 이젠 아니라고 해서 심플하게 그만둔 거다"라며 "우리는 각별한 사이는 아니지만 그렇다고 싸움한 것도 아니다"라고 해명했다.

수지 씨도 동생 부부와의 불화설을 부인하며 "살 빼게 도와줘서 고맙고, 금전적으로 도와줘서 고맙고, 무엇보다 세상이 뭐라 해도 끝까지 날 믿어줘서 너무 고맙다. 언니의 믿음과 사랑, 평생 잊지 않겠다. 진심으로 감사하다. 평생 감사하며 살겠다"며 고마움을 전했다.

