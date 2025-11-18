샘 해밍턴 "어렸을때 부모님 이혼, '아버지'라는 존재無…아이들에겐 그 …

|
[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 샘 해밍턴이 어린 시절 부모의 이혼으로 생긴 공백에 대해 고백하며, 자신의 육아 철학에 대해 진솔하게 털어놨다.
샘 해밍턴은 실제로 스케줄이 비는 날이면 아이들과 시간을 보내기 위해 적극적으로 움직인다고. 그는 "일이 없으면 집에 가기 싫어서라도 아이들과 만날 핑계를 만든다"며 너스레를 떨기도 했다.
이경실도 깊게 공감하며 "아버지의 품이 그리웠던 사람이 부모가 되면 그 빈자리를 절대 반복하지 않으려고 한다. 그 마음을 너무 잘 안다"며 "그래서 아이들에게 더 애쓰는 거고, 그것이 결국 좋은 아빠가 되게 만드는 힘 같다"며 샘 해밍턴의 모습에 감탄했다.
한편 샘 해밍턴의 어머니 잰 러스는 배우로 시작해 캐스팅 디렉터를 거쳐 현재 호주 방송계의 큰손으로 불릴 만큼 유명 프로듀서다. 러셀 크로우, 가이 피어스, 휴 잭맨, 크리스 헴스워스, 마고 로비, 카일리 미노그 등 호주 출신 할리우드 배우와 가수들이 샘 해밍턴의 어머니 잰 러스가 캐스팅 디렉터 시절 발굴한 배우들로 알려져 있다. 모친 잰 러스와 아버지는 샘 해밍턴이 10살때 이혼한 것으로 알려졌다.
