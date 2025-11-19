[SC인터뷰]"전곡 영어로 승부"…뉴비트, 비트 다시 깔며 글로벌 선언(종합)

최종수정 2025-11-19 09:30

뉴비트 멤버 최서현, 전여여정, 박민석, 김태양, 홍민성, 조윤후, 김리우(왼쪽부터). 사진 제공=비트인터렉티브

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 뉴비트가 신보 '라우더 댄 에버'처럼 자신들의 비트를 글로벌로 더 멀리, 더 크게 울린다.

"이번엔 정말 글로벌로 달려보겠다"는 멤버들의 한마디는 인터뷰 내내 파동처럼 번졌다. 말끝마다 망설임보다 박동이 먼저 울린 것이다.

이번 앨범 '라우더 댄 에버'는 전곡 영어 가사, Y2K 사운드, 성숙한 비주얼 무드까지, 데뷔 1년 차 신인의 선을 넘는 도전이다. 멤버들은 "전곡 영어곡이라는 점이 새로운 도전"이라며 "발음에 많이 신경 썼다"고 입을 모았다.

'라우더 댄 에버'는 말 그대로 뉴비트의 글로벌 첫 시동인 셈. 직관적인 사운드, 월드와이드한 가사, 단단한 메시지로 해외 리스너와 자연스러운 소통을 노린다.

박민석은 "데뷔 전 미국에서 버스킹 투어를 했고 이후에도 해외 팬분들을 만날 기회가 있었다"며 "영어로 노래하면 전 세계 팬들과 더 가까워질 수 있다고 생각했다"고 말했다.

조윤후는 "발음을 많이 신경 썼다. 어릴 때 미국 얼바인에서 6개월 정도 지낸 경험이 있어 자연스럽게 정리하려고 했다"고 거들었다.

전여여정 역시 "평소 알앤비팝 음악을 많이 듣고 연습해 와서, 언어가 완벽하진 않아도 크게 낯설진 않았다"고 했다.

멤버들의 이런 언어적 감각은 두 타이틀곡으로 이어졌다. 타이틀곡은 '룩 소 굿'과 '라우드'. 박민석은 "1집은 에너제틱하고 힙합 기반이었다면, 이번 타이틀곡은 처음엔 심심하게 느껴질 수 있지만 들을수록 매력이 드러나는 곡"이라며 "점차 스며드는 느낌이 있다"고 더블 타이틀곡을 소개했다.


전여여정은 "이번 앨범은 '거울 속의 나를 사랑하자'는 메시지로 확장됐다"며 "그 의도가 앨범명과 타이틀곡에 연결된다"며 메시지를 짚었다.


뉴비트 멤버 김리우, 박민석, 최서현, 전여여정, 조윤후, 김태양, 홍민성(왼쪽 위부터 시계방향으로).사진 제공=비트인터렉티브
특히 NCT 드림, 스트레이 키즈 등 대형 그룹이 컴백하는 11월. 신인 보이그룹으로 11월 대형 컴백 대전에 합류하게 됐다. 전여여정은 "부담이 안 된다면 거짓말"이라면서도 "남을 의식하기보다는 우리가 해야 할 일을 묵묵하게 해나가면 된다"고 강조했다.

홍민성은 스트레이 키즈 팬심도 드러냈다. "연습생 때부터 선배님 무대를 많이 따라 했다"는 그는 "기회가 되면 챌린지도 함께 찍고 싶다"고 소망했다.

무엇보다 정규 1집 이후 약 8개월 만의 컴백이다. 신인 보이그룹치고는 드문 텀이다. 조윤후는 "길다면 길고 짧다면 짧은 시간인데, 팬분들과 저희 모두 기다린 기간이었다. 공들여 준비했다"고 힘주어 말했다.

박민석은 "그 기간 동안 F1 하프타임 쇼를 포함해 여러 페스티벌에서 다양한 관객을 만났다"며 "긴 공백처럼 느껴지지 않았다"며 고개를 끄덕였다.

이 과정에서 팀의 성장 포인트는 '팀워크'였다. 박민석이 "정규로 데뷔한 것도 이례적이고, 버스킹 투어 등 함께 겪은 일이 많아 서로에게 의지하게 됐다. 공백기에도 계속 연습실에서 모여 있었다"고 말하자, 전여여정이 "리더 역할이 컸다"며 박민석을 칭찬했다.

비주얼 콘셉트도 진화했다. 김리우는 "데뷔 때는 올드스쿨 힙합 기반의 활발한 무드였다면 이번엔 정적이고 성숙한 분위기"라고 했고, 최서현은 "액세서리를 최소화하고 실루엣을 드러내는 스타일을 택했다"고 설명했다.


뉴비트 멤버 홍민성, 조윤후, 김태양, 박민석, 전여여정, 김리우, 최서현(왼쪽부터). 사진 제공=비트인터렉티브
이번 앨범이 글로벌을 향하는 만큼, 뉴비트의 행보도 넓어진다. 일본·중국 팬미팅은 물론, 내년에는 미주 투어까지 예정돼 있다. 박민석은 "떼창을 유도하는 공연을 하고 싶다"며 "포레스텔라 선배님 공연을 보고 많이 배웠다"고 했고, 최서현은 "저희 음악은 장르가 다양해서 에너지 있는 곡은 떼창, 감성곡은 후레시 조명으로 분위기를 만들 수 있다"고 자신했다.

데뷔 1년 차, 이름처럼 '새로운 비트'를 직접 깔아가는 중이다. 그 비트가 향하는 목적지도 분명하다. 최서현은 "세 번만 더 연습하면 슈퍼볼과 코첼라 갈 수 있다고 말한다"며 웃었고, 홍민성은 "도쿄돔을 꼭 다 채우고 싶다", 전여여정은 "국내에서는 KSPO돔에 서보고 싶다"고 고백했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



