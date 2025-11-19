정시아, 죄책감에 오열 "♥백도빈 가족 위해 배우 커리어 포기" ('두집살림')

기사입력 2025-11-19 07:00


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정시아가 남편 백도빈을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

18일 방송된 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서는 백도빈, 정시아 부부와 홍현희, 제이쓴 부부가 두 집 살림하는 모습이 그려졌다.

이날 홍현희는 유독 말수도 없고, 다른 사람만 배려하는 백도빈의 모습에 "이렇게 남을 잘 챙기는 사람이 왜 그러는 줄 아냐. 본인이 챙김을 받고 싶어서 그런 거다"라며 "'도빈 오빠는 누가 챙겨주지?'라는 느낌이 딱 들었다"고 말했다. 이에 백도빈은 "굉장히 예리하다"며 깜짝 놀랐다.

제이쓴도 "처음 보는데 눈에 외로움이 있었다"며 거들었고, 정시아는 "너무 신기한 게 나는 꽤 오랜 시간 있다가 이런 걸 알게 됐는데 두 분이 몇 시간 만에 오빠를 파악한 게 너무 신기하다"고 털어놨다.

백도빈은 홍현희와 제이쓴의 분석에 대해 "후련한 게 있었다. 박힌 거를 쑥 뽑은 느낌이었다. 재밌기도 하고 의외로 맞히는 것도 있었다. 신기하면서도 한편으로는 당혹스러웠다"며 웃었다.

이날 제이쓴은 "학부모 아닌 사람과 만나는 거 되게 오랜만이지 않냐"고 물었고, 백도빈은 "그렇다. 그거 외에는 거의 시간이 없다. 아이들 일정에 맞춘다"고 답했다. 본인의 시간 대부분을 가족에 맞춰 산다는 그는 "처음에는 나도 힘들었지만 이제는 그게 익숙해졌다"며 "현재는 당연히 그래야 하는 게 맞다. 기간이 정해져 있지 않냐. 아이들이 어떤 선택을 할지는 모르겠지만 할 수 있는 데까지는 최선을 다해서 하는 게 맞지 않나 생각한다"고 말했다.

이어 "커리어에 대한 것, 일에 대한 것, 내가 오롯이 보낼 수 있는 어떤 부분들을 분명히 포기한 것도 있다. 그러나 아이들과 공유할 수 있는 부분이 개인적으로는 더 가치가 높다고 느낀다. 그래서 경중을 따지기는 그렇지만 일과 가족 중에 선택한다면 난 당연히 가족을 택한다"며 남다른 가족애를 드러냈다.

이에 정시아는 "사실 (아이들 양육하면서) 그사이에 일도 많이 들어왔는데 본인이 가족이 더 중요하다고 안 했다"며 미안함과 고마움을 전했다.


정시아, 죄책감에 오열 "♥백도빈 가족 위해 배우 커리어 포기" ('두집…

정시아를 만나기 전까지 독신주의였다는 백도빈은 "원래 결혼 안 하려고 했다. 결혼에 대해서 솔직히 회의적인 사람이었다. 거의 싱글같이 살 생각이었다. 근데 지금의 배우자를 만나고 그때가 나한테는 인생의 전환점이 됐다. 삶을 바라보는 것도 많이 달라졌다"고 밝혔다.

그는 "내 포인트는 감사함 같다. 우리 일상이 계속 반복이고, 누군가한테는 당연하다고 생각되는 것들이 '그게 왜 당연하지?'라고 생각해 보면 이 삶 자체가 되게 감사한 거다. 그걸 생각해 보면서 삶을 대하는 부분이 많이 달라진 것 같다"며 결혼 후 삶을 바라보는 가치관이 달라졌다고 털어놨다.

한편 정시아는 백도빈을 향한 애틋함을 드러내며 눈물을 쏟았다. 그는 "오빠를 제일 잘 안다고 생각했는데 몰랐던 부분들이 있었다는 생각이 들었다"며 "그래서 미안하기도 하다. 항상 오빠는 한 번도 힘들다고 말한 적도 없고 내가 뭔가 부탁하면 항상 다 들어줘서 그게 당연히 그런 성격인 줄 알았고, 그런 존재로 내 옆에 있다고 생각했다. 오빠도 힘들었을 텐데 나한테는 보이지 않았던 오빠의 외로움이나 힘듦이 하루 만난 타인의 눈에도 보이는데 왜 나는 보지 못했을까 싶다"며 눈시울을 붉혔다.

이어 "당연하게 여겼던 거 같다. 정말 나한테 너무 소중하고 사랑하는 사람인데 오빠한테 항상 내 옆에 있으니까 너무 무관심하고 당연하게 여겼나 싶다"며 "난 항상 좋은 엄마가 되려고 엄청 노력한다. 근데 내가 '좋은 아내가 되기 위해서 얼마나 노력했을까' 그런 생각을 했다"며 눈물을 흘렸다.

또 양조위를 닮았던 백도빈을 떠올리며 "내가 연애 때 느꼈던 모습인데 오랜만에 그 말을 들으니까 그때의 모습들이 필름처럼 지나간다. 우리 오빠도 되게 멋있고 자기만의 꿈꾸면서 살았던 시절이 있었는데 내가 너무 당연하게 생각하고 부려 먹었다는 생각에 미안하고 고맙다"고 전했다.

이를 들은 백도빈은 "솔직히 잘 몰랐다. (정시아가) 그런 표현을 잘하는 편은 아닌데 나에 대해서 그런 부분을 생각해 주니까 고맙다"고 밝혔다.

