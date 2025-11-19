던, 가슴 아픈 이별 "세상에서 가장 사랑했던 사람"[SCin스타]

던, 가슴 아픈 이별 "세상에서 가장 사랑했던 사람"[SCin스타]

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 던이 조부상을 당했다.

던은 19일 자신의 계정에 "오늘 제가 세상에서 가장 사랑하는 할아버지가 저희 가족 곁을 떠나셨다"고 밝혔다.

그는 "신기하게도 할머니의 기일인 오늘 가신 걸 보니 두 분께서 저와 저희 가족을 안심시키려고 말하는 것 같다. 그래도 가시기 전 짧지만 할아버지와 보낸 시간이 어느 시간보다 뜻깊고 소중하게 여겨진다"고 전했다.

이어 "지인분들께는 날도 추운데 먼길 오실까 염려돼 따로 연락은 안 드렸다. 저희 할아버지의 평안하고 새로운 여정을 위해 함께 기도해달라"고 당부했다.


이와 함께 던은 어린 시절 할아버지와 함께 찍은 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 데칼코마니 포즈로 앉아있는 할아버지와 손자의 모습이 담겨 먹먹함을 자아냈다.

1994년 생인 던은 2016년 펜타곤으로 데뷔했으나 2년 만인 2018년 탈퇴했다. 이후 솔로가수로 전향해 활동 중이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

