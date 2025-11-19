던, 가슴 아픈 이별 "세상에서 가장 사랑했던 사람"[SCin스타]

백지은 기자
기사입력 2025-11-19 05:48
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
김민종, 식당 '무전취식' 소문에 발끈…"저 강남에서 잘살고 있습니다"
'건강이상설' 전원주, 결국 경고받았다 "혈관·머리 질환 주의"
반쪽된 성시경, '매니저 뒤통수' 후 처음 만난 사람 '술친' 신동엽이었다[SC이슈]
이민정 "'골든' EJAE, 어릴적부터 알던 친구…♥이병헌, 귀마 역 도와주는 의미였는데 이렇게 잘될지 몰랐다"(이민정MJ)
진해성, '학폭 패소' 기사에 분노…"학폭 인정한 것처럼 나와 속상하다"
[공식발표] 두산, 하루에 FA 두 건 때렸다! 박찬호 80억+조수행 4년 보장
"19억 벌었지만" 추신수 韓 야구 비판, 왜 美는 역대 최초 역사 쓴 날 재조명했을까
[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레
'유광점퍼 오피셜떴다' 소문났던 웰스, LG와 아시아쿼터 계약[공식발표]
"무슨 아프리카가 9팀이나 월드컵에 진출하냐" 유럽 외 대륙 '모두까기', BBC의 팩폭 "너나 잘하세요"