'비연예인♥' 김종국, 경제관념에 반했다 "완벽한 내 이상형"(옥문아)

기사입력 2025-11-19 08:19


'비연예인♥' 김종국, 경제관념에 반했다 "완벽한 내 이상형"(옥문아)

[스포츠조선 김소희 기자]KBS2 '옥탑방의 문제아들'의 김종국이 '영혼의 쌍둥이' 정문성을 만나 '스크루지' 형제를 결성한다.

KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들(이하 '옥문아')은 지난 7년간 세상의 모든 잡학 지식을 뇌에 채웠던 문제아들이 다시 뭉쳐 기상천외한 문제들을 두고 펼치는 도파민 터지는 퀴즈 전쟁으로, 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 대결을 펼친다.

오는 20일(목) 방송에서는 목소리가 좋은 배우 유준상과 정문성이 옥탑방 손님으로 찾아온다. 이 가운데, '종크루지' 김종국이 정문성의 경제관념에 꿀 눈빛을 보내 눈길을 끈다.

현재 어머니와 같이 살고 있다고 밝힌 정문성은 "10년 전쯤 혼자 살아보고 싶었다"라며 독립에 대한 로망을 밝힌다. 이에 김종국은 "문성 씨 돈 많이 들어요. 독립하지 마세요"라고 정문성의 독립을 극구 반대해 웃음을 자아낸다.

이어 정문성의 '문크루지' 면모가 '종크루지' 김종국의 마음을 사로잡는다. "모은 돈으로 차를 플렉스하려고 했다"는 정문성의 말에 김종국은 나지막이 "집을 사야지"라고 안타까움이 섞인 혼잣말을 한다. 김종국의 마음을 읽기라도 한 듯 정문성은 "차 대신 배우 활동을 하며 모은 돈으로 제주도에 어머니 아파트를 사드렸다"라고 밝혀 김종국의 흐뭇한 미소를 유발한다.


'비연예인♥' 김종국, 경제관념에 반했다 "완벽한 내 이상형"(옥문아)
뿐만 아니라 정문성이 "작은 자동차를 뽑아 10년 넘게 타고 있다"라고 하자 김종국은 마음에 쏙 든다는 듯 애정 가득한 눈빛으로 정문성을 바라본다고. 김종국의 애정이 샘솟는 눈빛을 포착한 주우재가 "정문성은 종국이 형이 사랑할 스타일"이라고 하자 김종국은 "정문성은 완벽한 내 이상형이다"라고 쿨하게 인정해 옥탑방 멤버들을 웃음 짓게 한다.

정문성의 효 플렉스와 그의 모습에 엄마 미소를 폭발시키는 김종국의 스크루즈 케미는 '옥탑방의 문제아들' 본방송에서 확인할 수 있다.

옥탑방에서 펼치는 도파민 폭발의 수다와 퀴즈 전쟁이 담기는 '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 KBS 2TV에서 방송된다

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정 "'골든' EJAE, 어릴적부터 알던 친구…♥이병헌, 귀마 역 도와주는 의미였는데 이렇게 잘될지 몰랐다"(이민정MJ)

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

'이병헌♥' 이민정, '러닝 열풍' 속 단호한 선긋기..."차 있는데 왜 뛰어"

5.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

연예 많이본뉴스
1.

이민정 "'골든' EJAE, 어릴적부터 알던 친구…♥이병헌, 귀마 역 도와주는 의미였는데 이렇게 잘될지 몰랐다"(이민정MJ)

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

'이병헌♥' 이민정, '러닝 열풍' 속 단호한 선긋기..."차 있는데 왜 뛰어"

5.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

2.

관리받은 '괴물'이 이렇게 무섭습니다! '11월 A매치 유일 풀타임' 김민재, 포백 이어 스리백서도 만점 활약[가나전]

3.

[가나전 현장라인업]"파격 또 파격, '삼대장' 빼고 다 바꿨다" 손흥민 김민재 이강인 선발…오현규 원톱→'스리백 복귀' 옌스, 권혁규, 송범근 깜짝 출격

4.

박찬호 80억 거품설이 사라질 수도. 뺏긴 팀들의 공격적 투자 도미노 현상 가능성. 이제부터 진짜 광풍 시작일까[SC 포커스]

5.

[가나전 전반분석]'삼대장' 빼고 다 바꿨지만 '슈팅 단 1개', 파격 실험→헛심 공방…홍명보호, 전반 0-0으로 마쳐

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.