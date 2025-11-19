김동건, 63년 만에 입열었다 "내가 재벌가 사위? 방송국에서 쫓겨날 뻔…

|
[스포츠조선 김소희 기자]MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇' 1회 게스트 김동건이 세간을 떠들썩하게 만들었던 '재벌가 사위 루머'와 관련, 방송 63년 만에 최초로 진실을 밝힌다.
또한 김동건은 2020년 코로나19 장기화로 대한민국 전반이 침체된 시기, 시청률 29%라는 경이로운 기록을 세운 '대한민국 어게인 나훈아'에 단독 MC로 발탁된 이유가 나훈아의 강력한 러브콜이었다고 털어놔 MC들의 감탄을 끌어낸다. 국민들에게 희망을 안겨주자는 취지로 역사적인 만남을 갖게 된 두 전설, 김동건과 나훈아의 의기투합 비하인드가 호기심을 모은다.
문세윤은 김동건의 진행 역사에서 빠질 수 없는 '이산가족 찾기' 얘기를 하던 도중 "저희 아버지와 작은아버지도 이산가족 방송을 통해 다시 만났다"라는 고백을 최초로 털어놓으며, 당시 대한민국 전역에 어마어마했던 '이산가족 찾기'의 영향력을 증명한다.
제작진 측은 "김동건 아나운서는 63년 쌓인 깊은 내공으로 김주하, 문세윤, 조째즈와 환상의 호흡을 자랑했다"라며 "방송 역사의 산증인인 김동건 아나운서가 풀어놓을 놀라운 이야기들을 지켜봐 달라"라고 전했다.
한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '데이앤나잇'은 오는 11월 22일(토) 밤 9시 40분 첫 방송 된다.