'세븐나이츠 리버스', 구글플레이의 '올해의 베스트 게임'으로 선정

기사입력 2025-11-19 08:33


구글플레이가 '올해를 빛낸 수상작 2025'를 19일 발표한 가운데, 한국에선 넷마블의 '세븐나이츠 리버스'가 '올해의 베스트 게임'으로 선정됐다.

구글플레이는 매년 연말 각 나라별로 한 해 동안 가장 많은 사랑을 받으며 두각을 나타낸 앱과 게임을 선정해 다양한 부문별로 발표하고 있다. 각 부문별 수상작은 다운로드와 이용자 평가 등 여러 기준을 종합적으로 고려해 선정되며 한 해 동안 소비자들이 관심을 가진 앱 및 게임 트렌드를 돌이켜 볼 수 있다.

올해 게임 시장의 가장 두드러진 트렌드는 '멀티플랫폼 게이밍의 확장'으로, PC와 모바일의 경계를 허물며 완벽한 크로스 플레이 경험을 제공하는 게임들이 강세를 보였다고 평가했다.

이런 가운데 게임 부문에 선정된 '세븐나이츠 리버스'의 경우 기존 인기 IP인 '세븐나이츠'와 동일한 배경음악과 캐릭터 일러스트 등을 통해 오랜 팬들의 기대감을 충족하면서도, 턴제 설정을 기반으로 한 과감한 변경을 통해 새로운 게이밍 경험을 제공했다고 구글플레이는 평가했다.

이밖에 '올해를 빛낸 멀티 디바이스 게임'으로 선정된 '저니 오브 모나크'는 '리니지' IP를 재해석해 PC, 태블릿, 모바일 간의 일관된 경험을 제공했으며, '올해를 빛낸 경쟁 게임' 부문의 '델파 포스'의 경우 PC-모바일 크로스 플레이를 지원하는 대규모 전투로 호평받았다.

'올해를 빛낸 PC 게임'으로 선정된 '오딘: 발할라 라이징'은 Google Play Games on PC(구글플레이 게임스 온 PC) 플랫폼에서 강력한 성과를 보이며 트렌드를 뒷받침했다고 평가했다. '킹샷'은 집중도를 요구하는 전략 요소와 이용자의 편의를 위한 방치형 요소를 결합해 높은 평가를 받아 '올해를 빛낸 캐주얼 게임'으로 선정됐고, '딸깍삼국'은 간단한 조작만으로도 빠른 성장이 가능한 시스템을 구축해 만족도 높은 이용자 경험을 제공하며 '올해를 빛낸 인디 게임'에 이름을 올렸다.

이외에 '올해를 빛낸 스토리 게임'에는 'SD건담 지 제네레이션 이터널', '올해를 빛낸 장수 게임'에는 'WOS: 화이트아웃 서바이벌', '올해를 빛낸 Play Pass 게임'에는 'Dredge'가 각각 수상의 영예를 안았다.

한편 그라비티의 '라그나로크 크러쉬 (Ragnarok Crush: Match & Merge)'는 인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르에서 '올해를 빛낸 캐주얼 게임'으로 이름을 올렸으며 인도 시장에서는 크래프톤이 퍼블리싱을 한 '쿠키런 인디아: 런닝 게임'이 '올해의 베스트 게임'과 '올해를 빛낸 캐주얼 게임' 2관왕에 올랐다.


또 카카오게임즈의 '오딘: 발할라 라이징'은 미국에서, 엔씨소프트의 '저니 오브 모나크'는 대만에서 각각
'올해를 빛낸 PC 게임'으로 선정됐다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

