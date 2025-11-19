"불화설 씻었다" 허니제이♥정담, 3주년 꽃다발 문구 "300년 더 함께"

[스포츠조선 이유나 기자] 댄서 허니제이와 모델 정담이 결혼 3주년을 맞아 불화설을 완전히 씻어버렸다.

18일 허니제이는 "결혼기념일"이라며 "행복해따 잼써따 내년에 또 놀쟈^.~"라고 적고 사진과 영상을 공개했다.

사진과 영상에는 허니제이와 정담이 잔망스러운 네컷 사진을 찍는 모습부터 러브와 함께 가족 외식을 나간 모습까지 담겼다.

특히 정담이 결혼 3주년을 맞아 준비한 꽃다발에는 "우리가 앞으로 함께할 300년의 한 점일 뿐, 사랑해 하니야"라는 글귀가 담겨 있다.


앞서 지난 5월, 두 사람은 유튜브 채널을 통해 결혼에 대한 솔직한 생각을 털어놓은 바 있다. 그런데 이 과정에서 허니제이가 정담에게 서운한 점을 털어놓는가하면, "우리는 딸 없었으면 우리 벌써 헤어졌을거다"라고 발언해 불화설이 일었다. 당시 정담은 '결혼해서 좋은점'에 대한 질문에 한마디도 못하는 모습이 그대로 공개돼 불화설을 지폈다.


출산한지 얼마 되지 않아 일어난 불화설에 허니제이는 "다른 연인이나 부부처럼 저희도 달달하기도하고 매콤할때도 있을 뿐이다. 아직도 저랑 노는게 젤 재밌다 하는 울 신랑의 마음은 제가 가장 잘 안다. 사랑스러운 모습만 보여주던 저희가 현실부부인 모습을 보여드리는 것에 많은 분들이 공감해주실 거라 생각했다. 그저 재밌게 봐주셨으면 좋겠다. 방금 전에도 본인 앞접시보다 제 앞접시를 먼저 챙겨주는 스윗남을 옆에서 보고있자니 도가 지나친 몇몇 댓글들은 정말이지 너무 속상하다"라고 해명했다.


한편 허니제이는 2022년 모델 정담과 결혼했다. 결혼 발표와 동시에 혼전임신 소식을 전한 허니제이는 2023년 4월 첫 딸 러브를 출산했다.

lyn@sportschosun.com

