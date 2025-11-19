[SC리뷰]시청률 2.2% 뛴 ‘다음생’…김희선, 생방송 대반전 성공

[스포츠조선 조민정 기자] TV CHOSUN '다음생은 없으니까'에서 김희선이 생방송에 긴급 투입돼 홈쇼핑 무대 복귀에 성공했다. 그러나 방송 말미 남편 윤박과 고원희가 손잡고 그녀의 퇴출을 논의하는 장면이 등장하며 위기감이 최고조로 치솟았다.

18일 방송된 '다음생은 없으니까' 4회는 닐슨코리아 기준 분당 최고 시청률 2.2%를 기록했다. 조나정(김희선)은 치열한 경쟁률을 뚫고 스위트 홈쇼핑 경력 채용에 합격하며 친구 한혜진, 진서연과 축하 자리를 가졌고, 우연히 재회한 허준석까지 합류해 웃음꽃을 피웠다.

하지만 복귀 첫날부터 현실은 냉혹했다. 인턴들과 식사하던 조나정에게 후배 쇼호스트들이 "메인 방송 한 번도 못 해본 사람들과 같나요?"라고 비아냥을 던졌고, 이를 들은 한지혜가 불편한 심기를 드러내며 자리를 박차고 나가 분위기는 얼어붙었다.

뒤이어 조나정은 자신을 멘토링하라는 회사 지시에 고원희가 반발하며 과거 갈등을 언급하는 대화를 엿듣고 위기감을 느꼈다. 그는 모멸감을 참고 다가가 "진짜 열심히 노력하겠다. 부탁한다"고 고개를 숙였지만, 송예나는 조나정을 함정에 빠뜨린 뒤 "왜 잘못해놓고 남 탓하느냐"며 망신을 주기까지 했다.

업무량을 떠넘기고, 회식 참석을 강요하며 조나정을 몰아세우는 고원희의 태도는 점점 노골적이 됐다. 결국 아이들을 맡길 곳이 없어 발을 동동 구르던 조나정은 가까운 친구 임윤비에게 어렵게 부탁하고 회식 자리에 참석했지만, 송예나는 "회식도 못 지킬 거면서 회사는 왜 들어왔어요?"라며 또 한 번 상처를 줬다.

집으로 돌아가는 길엔 친구의 사춘기 딸이 "왜 우리 집까지 불편하게 하냐"며 불만을 터뜨리는 장면을 보게 됐고, 이 일로 죄책감을 느낀 조나정은 무너져내렸다. 그러나 친구는 "어쨌든 네가 내 꿈 대신 이뤄주고 있는 거다"라며 따뜻한 위로를 건넸고, 조나정은 눈물을 쏟았다.

마음을 다잡은 그는 새로운 제품 아이디어를 내놓았지만, 송예나는 "영양가도 없다"며 비아냥을 퍼부었다. 그러면서 회의 자리에서는 조나정의 아이디어를 슬쩍 가져가 칭찬을 독차지했고, 적반하장으로 "하극상이라고 평가서에 쓰겠다"며 협박까지 했다. 결국 조나정은 "직장 내 괴롭힘으로 신고당할 줄 알라"며 정면으로 맞섰다.

이후 송예나의 반대에도 조나정은 농장 직송 제철 과일 판매 아이디어를 강하게 추진했다. 하지만 방송 직전 송예나가 과도한 향수 때문에 벌에 쏘여 쇼크로 실려 가는 돌발 상황이 발생했다. 회사는 "방송이 나가지 않으면 모두 잘린다"고 엄포를 놓았고, 조나정은 단독으로 생방송에 투입돼 즉석 스타일링과 탄탄한 준비력을 앞세워 판매량 80%를 달성하는 기적을 만들어냈다.


성공적으로 복귀한 조나정에게 김영아는 "참관 그만하고 서브부터 방송하자. 잘 돌아왔다"고 합격점을 건넸다. 하지만 엔딩에서는 송예나가 윤박을 만나 "나정 언니 스위트에서 나가게 할 수 없냐"고 귓속말을 건네며 두 사람의 공조가 본격화되는 장면이 담겨 긴장감을 높였다.

TV CHOSUN '다음생은 없으니까' 5회는 24일 오후 10시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

