“저만 기억하셨어요” ‘언포게터블 듀엣’ 박서진, 치매로 떠난 외할머니 떠올리며 오열

기사입력 2025-11-19 09:39


“저만 기억하셨어요” ‘언포게터블 듀엣’ 박서진, 치매로 떠난 외할머니 …

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박서진이 치매로 세상을 떠난 외조모를 떠올리며 무대 뒤에서 끝내 오열했다.

19일 방송되는 MBN '언포게터블 듀엣'에서는 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그들을 지켜온 가족의 이야기가 더해진 깊은 울림의 무대가 펼쳐진다. MC 장윤정과 패널 조혜련 손태진 오마이걸 효정이 함께한다.

이날 배우 이주화는 2년 전 치매 진단을 받은 87세 어머니와 손을 잡고 무대에 오른다. '부부클리닉 사랑과 전쟁', '신드롬' 등에서 활약해온 32년차 배우 이주화는 어머니의 잃어가는 기억을 붙잡기 위해 마련한 '기억의 방'을 공개하며 이미 스튜디오를 뭉클하게 만든다.

이 무대에 '메모리 싱어'로 함께한 박서진은 이 장면을 지켜보다 결국 참았던 감정을 터뜨렸다. 그는 "2년 전에 돌아가신 외할머니가 생각났다"며 말을 잇지 못했다. 이어 "모든 기억을 잃으셨는데 저만 기억하셨다. 제가 방송에 나오면 '손자 박서진'만 찾으셨다"며 애틋했던 기억을 털어놨다.

특히 그는 '기억의 방' 곳곳을 살피던 중 "할머니 살아계셨으면 저도 이렇게 만들어드렸을 텐데… 못해드린 게 자꾸 생각난다"라고 말하며 갑작스럽게 고개를 떨구고 오열했다. 현장은 단숨에 눈물로 잠겼다는 후문이다.

처음 박서진을 만난 이주화의 어머니는 그를 보자마자 "너무 잘생겼어"라며 함박웃음을 지어 주변을 따뜻하게 했다. 박서진은 "그러셨어요", "아하~"라며 눈높이를 맞춘 다정한 리액션으로 어머니를 더욱 편안하게 만들었다. 어머니는 박서진이 자신의 인생곡을 불러주자 엄지를 번쩍 들며 미소를 멈추지 않았다.

조혜련은 "박서진이 사랑받는 이유가 있다"고 감탄했고, 어머니는 무대 오르기 직전까지도 "나는 쟤를 좋아하거든. 애가 착해"라며 시선을 떼지 못했다. 이날 박서진은 단순한 '메모리 싱어'를 넘어 진짜 가족 같은 존재가 되어 무대를 채운다.

'언포게더틀 듀엣'은 19일 오후 10시 20분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

5.

'임창정♥' 서하얀, 의류사업 대박났다..완판 임박에 "감사합니다"

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

5.

'임창정♥' 서하얀, 의류사업 대박났다..완판 임박에 "감사합니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

2.

박찬호 80억 거품설이 사라질 수도. 뺏긴 팀들의 공격적 투자 도미노 현상 가능성. 이제부터 진짜 광풍 시작일까[SC 포커스]

3.

상상 초월 소식! 손흥민 말년에 이런 경사가? 누구도 예상 못한 '인간계 최강' SON 파트너 후보 등장, "LA FC가 관심"

4.

'웬만한 구단은 절대 불가능이다' 100억보다 더 큰 충격, 박찬호 계약금 50억의 실체

5.

관리받은 '괴물'이 이렇게 무섭습니다! '11월 A매치 유일 풀타임' 김민재, 포백 이어 스리백서도 만점 활약[가나전]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.