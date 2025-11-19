한소희, 결국 일탈했다 "건강검진 전날인데..의사 선생님께 죄송"

기사입력 2025-11-19 09:45


한소희, 결국 일탈했다 "건강검진 전날인데..의사 선생님께 죄송"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한소희가 건강검진 전날, 라면 야식으로 소박한 일탈을 즐겼다.

최근 배우 류혜영의 채널에는 '이번 영상은 맛있게 먹는 장면들로 가득합니다 | 먹방, 맛집, 삼겹살, 계란말이, 갈비라면'이라는 영상이 게재됐다.

류혜영은 영화 '인턴' 촬영 현장에서 "촬영 중간 야식을 먹는 시간이 왔다. 배우들이 너무 재밌다"라며 배우 김금순, 윤상정, 박예니 등을 카메라에 담았다. 최민식과 한소희도 포착됐다.

류혜영은 한소희에게 "소희야 유튜브 나와도 돼?"라고 조심스레 물었고, 한소희는 환하게 웃으며 카메라를 향해 손을 흔들었다. 또 즉시 류혜영의 채널을 구독하는 센스도 발휘했다.


한소희, 결국 일탈했다 "건강검진 전날인데..의사 선생님께 죄송"
배우들이 다 함께 라면을 먹는 시간도 이어졌다. 한소희는 "저는 내일 건강검진이 있지만 먹겠다. 의사선생님께 죄송하다. 어쩔 수 없다. 참을 수가 없다"라며 식단 관리를 잠시 내려두고 라면 먹방을 선보였다. 이어 "이건 아파도 먹어야겠다. 먹고 나면 아픈 것도 나을 것 같다. 어떻게 매일 건강식만 먹나"라며 너스레를 떨었다.

한편 한소희는 2015년 전 세계적으로 흥행했던 동명의 할리우드 영화 '인턴' 리메이크작 촬영에 한창이며, 영화 '프로젝트 Y' 개봉을 앞두고 있다. '프로젝트 Y'는 가진 것이라고는 서로뿐이었던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분) 밑바닥 현실에서 벗어나기 위해 숨겨진 검은돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 범죄 드라마다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

5.

'임창정♥' 서하얀, 의류사업 대박났다..완판 임박에 "감사합니다"

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

5.

'임창정♥' 서하얀, 의류사업 대박났다..완판 임박에 "감사합니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

2.

'웬만한 구단은 절대 불가능이다' 100억보다 더 큰 충격, 박찬호 계약금 50억의 실체

3.

상상 초월 소식! 손흥민 말년에 이런 경사가? 누구도 예상 못한 '인간계 최강' SON 파트너 후보 등장, "LA FC가 관심"

4.

박찬호 80억 거품설이 사라질 수도. 뺏긴 팀들의 공격적 투자 도미노 현상 가능성. 이제부터 진짜 광풍 시작일까[SC 포커스]

5.

관리받은 '괴물'이 이렇게 무섭습니다! '11월 A매치 유일 풀타임' 김민재, 포백 이어 스리백서도 만점 활약[가나전]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.