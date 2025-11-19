‘키스는 괜히 해서!’ 장기용 안은진 향한 오해에 불붙은 삽질 로맨스…스…

|
[스포츠조선 조민정 기자] SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'에서 장기용의 본격적인 '삽질 로맨스'가 펼쳐질 전망이다. 공개 직후부터 국내외에서 반응이 뜨겁다. 첫 방송은 전 채널 평일 드라마 시청률 1위를 기록했고 넷플릭스 11월 10일부터 16일까지 집계 기준 국내 2위 시리즈 글로벌 비영어권 3위에 올랐다. 첫 회 엔딩에서 장기용과 안은진이 선보인 이른바 천재지변급 키스는 안방극장에 강렬한 도파민을 공급하며 화제를 키웠다.
공지혁 입장에서는 천재지변급 키스만 남기고 사라진 여자가 애엄마에 유부녀라고 하니 황당함 그 자체다. 결국 "꺼져"라는 직설 화법까지 튀어나온 셈이다. 하지만 생계 모드에 돌입한 고다림도 호락호락하지 않다. 한껏 위축된 첫 장면과 달리 두 번째 스틸에서는 발끈한 표정으로 상황을 되받아치는 모습이 대비를 이루며 웃음을 더한다. 억울함에 속이 부글부글한 공지혁의 반응은 로맨스보다 코미디에 가까울 정도다.
제작진은 19일 방송되는 3회에 대해 "팀장과 팀원으로 재회한 공지혁과 고다림의 본격 오피스 로코가 시작된다"며 "애엄마라는 오해 때문에 감정 롤러코스터를 타는 공지혁이 회사에서 매번 말도 안 되는 삽질을 보여줄 예정이고 장기용과 안은진의 톡톡 튀는 케미를 기대해도 좋다"고 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com