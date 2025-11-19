‘키스는 괜히 해서!’ 장기용 안은진 향한 오해에 불붙은 삽질 로맨스…스…

‘키스는 괜히 해서!’ 장기용 안은진 향한 오해에 불붙은 삽질 로맨스…스틸 공개

기사입력 2025-11-19 09:54


[스포츠조선 조민정 기자] SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'에서 장기용의 본격적인 '삽질 로맨스'가 펼쳐질 전망이다. 공개 직후부터 국내외에서 반응이 뜨겁다. 첫 방송은 전 채널 평일 드라마 시청률 1위를 기록했고 넷플릭스 11월 10일부터 16일까지 집계 기준 국내 2위 시리즈 글로벌 비영어권 3위에 올랐다. 첫 회 엔딩에서 장기용과 안은진이 선보인 이른바 천재지변급 키스는 안방극장에 강렬한 도파민을 공급하며 화제를 키웠다.

1~2회에서는 키스 한 번으로 직진 모드가 된 공지혁과 고다림이 갑작스러운 이별 이후 예기치 않은 재회까지 초고속으로 전개됐다. 특히 고다림을 찾아 헤매던 공지혁이 면접관으로 서 있고 생계를 위해 애엄마이자 유부녀라고 위장한 고다림이 면접자로 등장한 2회 엔딩은 두 사람의 티키타카 로맨스가 본격화될 신호탄이었다.

이런 가운데 제작진이 첫 방송 전부터 화제를 모았던 "꺼져!" 장면을 3회 본편 속 스틸로 공개했다. 공개된 사진에는 고다림 앞에서 분노를 참지 못한 공지혁이 날카로운 눈빛을 보내는 모습이 포착됐다. 반면 고다림은 민망함과 당황스러움이 뒤섞인 표정으로 뒷걸음질 치며 오해의 중심에 섰다. 고다림이 공지혁이 있는 육아용품 회사 마더TF팀에 입사하게 되고 공지혁은 그녀가 애엄마이자 유부녀라고 굳게 믿는 상황이 그려진다.

공지혁 입장에서는 천재지변급 키스만 남기고 사라진 여자가 애엄마에 유부녀라고 하니 황당함 그 자체다. 결국 "꺼져"라는 직설 화법까지 튀어나온 셈이다. 하지만 생계 모드에 돌입한 고다림도 호락호락하지 않다. 한껏 위축된 첫 장면과 달리 두 번째 스틸에서는 발끈한 표정으로 상황을 되받아치는 모습이 대비를 이루며 웃음을 더한다. 억울함에 속이 부글부글한 공지혁의 반응은 로맨스보다 코미디에 가까울 정도다.

제작진은 19일 방송되는 3회에 대해 "팀장과 팀원으로 재회한 공지혁과 고다림의 본격 오피스 로코가 시작된다"며 "애엄마라는 오해 때문에 감정 롤러코스터를 타는 공지혁이 회사에서 매번 말도 안 되는 삽질을 보여줄 예정이고 장기용과 안은진의 톡톡 튀는 케미를 기대해도 좋다"고 전했다.

'키스는 괜히 해서!' 3회는 19일 오후 9시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

