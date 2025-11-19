[청룡영화상] 한지민, 이 미모 실화냐…추위 뚫는 명품 드레스 자태
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. MC 한지민이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com
/2025.11.19/
[스포츠조선 백지은 기자] 배우 한지민이 '청룡의 여신' 자태를 뽐냈다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 이날 한지민은 블랙 컷아웃 드레스에 긴 웨이브 헤어스타일로 세련된 드레스 자태를 완성했다.
한지민은 지난해부터 청룡의 새로운 MC로 발탁돼 이제훈과 호흡을 맞췄다. 이에 이번 시상식에서 한지민이 보여줄 활약에도 관심이 쏠리고 있다.
제46회 청룡영화상은 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com
