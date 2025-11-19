이시영 첫째子, 똑닮은 '생후 15일' 여동생 안고 행복..."오빠의 진…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이시영이 첫째 아들의 남다른 동생 사랑에 행복한 미소를 지었다.
이시영은 19일 "둘째의 숙명"이라면서 사진을 게재했다.
사진 속에는 동생을 품에 안고 환한 미소를 짓고 있는 첫째 아들 정윤 군의 모습이 담겨있다.
이어 정윤 군은 동생의 기저귀를 직접 갈아보려는 듯 기저귀 갈이대를 서성였지만, 이시영은 "기저귀는 안 갈아줘도 된다. 진짜로"라고 적어 웃음을 안겼다.
이시영은 정윤 군의 남다른 여동생 사랑도 전했다. 동생을 위해 직접 초점책을 들고 있는 정윤 군.
이시영은 "아침에 눈 뜨면 동생 보러 오고, 학교 끝나고 오면 제일 먼저 동생 보러 오고 놀아주고 이야기도 하고 이렇게나 사랑해주다니"라면서 "엄마 진짜 눈물. 너무 고마워"라면서 고마운 마음을 전했다.
이어 이시영은 "난 몇일째 밤을 새는 것인가, 너무 오랜만에 신생아 케어라 몸은 부서지는데 하루종일 웃음이 계속 나온다. 진짜 둘째는 사랑인가보다"면서 쉽지 않은 둘째 육아에도 행복한 미소를 지었다. 그러면서 "그리고 조리원에서 집에 오자마자 시작된 둘째의 숙명, 그리고 예상하지못한 오빠의 진짜 찐사랑. 정윤이가 이렇게나 사랑해주다니"며 행복한 미소를 지었다.
한편 이시영은 2017년 결혼, 슬하에 아들을 뒀으나 지난 3월 이혼 했다. 이혼 이혼 4개월만인 지난 7월 전 남편의 동의 없이 냉동 배아를 이식, 시험관 시술로 둘째를 임신 했다고 고백해 놀라움을 안겼다.
이후 지난 5일 "천사야 안녕, 하나님이 엄마한테 내려주신 선물이라 생각하고, 정윤이랑 씩씩이 평생 행복하게 해줄께"이라면서 직접 둘째 딸의 출산 소식을 전했다.