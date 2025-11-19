쯔양, 중국 국적 의혹 해명 "中 세력 후원 덕에 구독자 많다고...황당" ('나래식')

기사입력 2025-11-19 20:18


[스포츠조선 이우주 기자] '나래식' 쯔양이 가짜뉴스에 황당해했다.

19일 유튜브 채널 '나래식'에서는 먹방 크리에이터 쯔양이 게스트로 출연했다.

쯔양은 최근 사이버렉카 피해로 국정감사에 출석한 바 있다. 박나래는 이를 언급하며 "악플을 떠나서 가짜뉴스 이런 거는 진짜"라며 혀를 찼고 쯔양은 "처음에는 그냥 감수해야겠다 생각했다. 제가 사람들의 관심으로 돈을 버는 직업이기 때문에 이런 건 감수해야겠다 생각했다. 근데 이게 도를 넘고 제가 허위사실까지 감당해야 되나 싶더라"라고 털어놨다.

이에 박나래는 "그건 아니다. 중요한 건 우리가 대중의 사랑을 먹고 정말 감사하게 돈도 벌고 명예도 생긴 거지만 그런 글을 쓴 사람의 사랑을 먹고 이렇게 저희가 성장한 건 아니라 생각한다"고 단호하게 말했다.


쯔양도 이에 공감하며 "저도 맞붙기로 결심한 건데 너무 감당이 안 될 거 같더라. 그래도 열심히 싸우고 있다"고 밝혔다.

당시 살벌했던 분위기로 심장이 튀어나올 정도로 떨렸다는 쯔양. 쯔양은 "심장을 부여잡고 했는데 그게 영상이 올라갔다. 댓글에 무슨 착하고 순진한 척 이런 댓글이 엄청 많더라. 그래서 제가 약간 상처 받았다"고 털어놨다. 이에 박나래는 "그렇게 쓴 사람들 다 국정감사에 올리고 싶다"고 분노했다.

가장 황당했던 가짜뉴스에 대해 쯔양은 "구독자가 1200만 인 게 다 중국 세력과 관련이 있다더라"라며 "중국 세력들이 저를 후원하고 지원해서 제가 구독자가 많은 거고 그거 말고도 중국인이라더라"고 황당해했다. 이어 쯔양은 "방송에서 말하기엔 수위가 세서 말 못하는 것도 많은데 수위가 약한 것들을 말하면 이 정도"라고 덧붙였다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

