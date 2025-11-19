현빈♥손예진, 청룡영화상 레드카펫 빛냈다..나란히 하트 포즈 [청룡영화상]

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 현빈과 손예진이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 현빈과 손예진 부부가 나란히 청룡영화상 시상식에 등장했다.

19일 서울 여의도 KBS홀에서 제46회 '청룡영화상'이 열렸다.

각각 남우주연상, 여우주연상 후보에 이름 올린 손예진 현빈 부부는 레드카펫 행사에 참석해 눈길을 끌었다.


제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 손예진이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 손예진이 레드카펫을 빛내고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/
특히 손예진은 그물 디자인의 백리스 시스루 드레스를 입고 등장, 우아하면서도 섹시한 매력을 발산해 시선을 모았다. 현빈도 수트 차림에 검은색 안경을 착용하고 등장, 지적인 매력을 뽐냈다.

현빈은 영화 '하얼빈'으로 남우주연상 후보에, 손예진은 영화 '어쩔수가없다'로 여우주연상 후보에 올랐다.


제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 현빈이 레드카펫을 빛내고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.

한편, 손예진 현빈은 2022년 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

