현빈♥손예진, 청룡영화상 레드카펫 빛냈다..나란히 하트 포즈 [청룡영화상]
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 현빈과 손예진이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 현빈과 손예진 부부가 나란히 청룡영화상 시상식에 등장했다.
19일 서울 여의도 KBS홀에서 제46회 '청룡영화상'이 열렸다.
각각 남우주연상, 여우주연상 후보에 이름 올린 손예진 현빈 부부는 레드카펫 행사에 참석해 눈길을 끌었다.
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 손예진이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/
특히 손예진은 그물 디자인의 백리스 시스루 드레스를 입고 등장, 우아하면서도 섹시한 매력을 발산해 시선을 모았다. 현빈도 수트 차림에 검은색 안경을 착용하고 등장, 지적인 매력을 뽐냈다.
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 손예진이 레드카펫을 빛내고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/
현빈은 영화 '하얼빈'으로 남우주연상 후보에, 손예진은 영화 '어쩔수가없다'로 여우주연상 후보에 올랐다.
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 현빈이 레드카펫을 빛내고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/
한편, 손예진 현빈은 2022년 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.
jyn2011@sportschosun.com
