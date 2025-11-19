[청룡영화상] 보넥도, 청룡 달군 '할리우드 액션'
|19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 보이넥스트도어. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2025.11.19/
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 보이넥스트도어가 청룡 축하무대를 꾸몄다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 이날 보이넥스트도어는 신곡 '할리우드 액션'으로 2부 오프닝을 열었다.
'오늘만 아이 러브 유'로는 '러브 유'라는 가사가 나올 때마다 손하트를 그리는 미션을 함께 진행하기도 했다.
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com
