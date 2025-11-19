[청룡영화상] 여우조연상 ‘히든페이스’ 박지현 “상 받으니 욕심나, 더 많이 타도록”

기사입력 2025-11-19 22:25


[청룡영화상] 여우조연상 ‘히든페이스’ 박지현 “상 받으니 욕심나, 더 …
제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 여우조연상을 수상한 박지현이 수상 소감을 말하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

/2025.11.19/

[청룡영화상] 여우조연상 ‘히든페이스’ 박지현 “상 받으니 욕심나, 더 …
제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 여우조연상을 수상한 박지현이 수상 소감을 말하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

/2025.11.19/

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박지현이 제46회 청룡영화상 여우조연상을 수상했다.

박지현은 '히든페이스'에서 미묘한 감정선을 현실감 있게 표현하며 극의 긴장감을 끌어올렸다는 평가를 받았다. 차갑고 단단한 내면을 가진 캐릭터를 섬세한 표정과 대사 톤으로 설득력 있게 완성하며 관객과 평단 모두에게 강렬한 존재감을 남겼다.

올해 여우조연상 부문에는는엔 '얼굴' 신현빈, '어쩔수가없다' 염혜란, '좀비딸' 이정은, '검은 수녀들' 전여빈, 그리고 '히든페이스' 박지현까지 쟁쟁한 후보들이 경쟁을 벌인 가운데 박지현이 트로피를 거머쥐게 됐다.

수상 소감을 밝힌 박지현은 "상을 받게 될 줄 몰랐다. '히든페이스' 미주 캐릭터를 맡겨주신 감독님과 함께 연기해주신 조여정, 송승헌 선배 감사드린다. '곤지암' 영화로 신인상 후보로 청룡영화상을 찾았는데 그때는 배우 선배님들, 감독님들 구경하기 바빴다. 지금은 제가 응원하는 분들도 계시고, 제가 이곳에 함께 있는 것만으로도 기뻤다. 그런데 이렇게 상까지 받게 되어서 정말 축제의 장인 것 같습니다. 상을 직접 받게 되니 욕심 생긴다. 상 더 많이 탈 수 있도록 노력하겠다. 소속사 대표님 이하 식구들, 매니저들도 감사드린다. TV 보고있을 가족들 그간 너무 감사드리고 사랑한다고 전하고 싶다. 앞으로 더 열심히 하겠다"고 말했다.

한편 올해로 46회를 맞이한 청룡영화상은 대한민국 영화인과 팬들이 한데 어우러져 지난 1년 간의 한국 영화 성과를 축하하는 대한민국 최고 권위의 시상식이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장영란, 의사 집안 '신데렐라 결혼'에 시댁 반대 울컥..."퇴짜 맞았었다"

2.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

3.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

4.

[청룡영화상] 역시 임윤아, 범접불가 '레드 여신' 드레스 자태

5.

[청룡영화상] 현빈♥손예진, 최초 '부부동반' 인기스타상 수상 "잊을 수 없는 날"

연예 많이본뉴스
1.

장영란, 의사 집안 '신데렐라 결혼'에 시댁 반대 울컥..."퇴짜 맞았었다"

2.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

3.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

4.

[청룡영화상] 역시 임윤아, 범접불가 '레드 여신' 드레스 자태

5.

[청룡영화상] 현빈♥손예진, 최초 '부부동반' 인기스타상 수상 "잊을 수 없는 날"

스포츠 많이본뉴스
1.

구단 최다 연승까지 '2승' 남았다! '삼각편대 47득점' 도로공사 8연승 폭주 누가 막으랴…기업은행 6연패 [화성리뷰]

2.

"하경이 어디 갔지?" 애제자 잃은 답답한 마음…"극복해야지, 배구공은 둥그니까" [화성포커스]

3.

'BBC도 인정했다' 손흥민은 '토트넘 레전드'!...케인-베일-모드리치와 토트넘 역대 EPL 베스트11 '선정'

4.

만년 유망주가, 나이 서른이 되니 야구에 눈을 떠버렸다 "20-20 꼭 해보고 싶네요"

5.

"고장난게 한두군데가 아니네" 6연패 직면한 70세 노장의 한탄…"분위기가 안 사네" [화성패장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.