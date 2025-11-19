[청룡영화상] 감독상 박찬욱 “‘어쩔수가 없다’는 20년 동안 품은 꿈”

최종수정 2025-11-19 22:36

19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 감독상 대리 수상하고 있는 배우 이성민. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 조민정 기자] 박찬욱 감독이 제46회 청룡영화상 감독상을 수상했다.

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

올해 감독상 부문에는 '파과' 민규동, '얼굴' 연상호, '좀비딸' 필감성, '하얼빈' 우민호, 그리고 '어쩔수가 없다' 박찬욱 감독이 이름을 올리며 치열한 경쟁을 펼쳤다. 그 가운데 박찬욱 감독이 최종 수상의 영예를 안았다.

박찬욱 감독은 영화 '어쩔수가 없다'를 통해 원작 소설이 지닌 블랙유머와 현실 풍자를 자신만의 감각으로 재해석하며 높은 완성도를 이끌어냈다.

박찬욱 감독을 대신해 배우 이성민이 무대에 올라 대리 수상 소감을 전했다.

이성민은 "영화 '어쩔수가없다'는 감독님께서 20년 전부터 품어온 꿈이 이뤄진 결과다. 결국 이 이야기를 한국영화로 만들 수 있어서 얼마나 뿌듯했는지 모른다. 행복하다. 배우와 스태프들이 함께했기 때문"이라고 말했다. 이어 "감독님과 우리는 처음엔 단순 코믹하게 보이던 이야기가 되풀이될수록 복잡하고 비극적으로 느껴지도록 만들기 위해 노력했다. 심사위원분들이 그 점을 알아봐주셨다고 믿고 감사한 마음으로 이 상을 받겠다"고 전했다.

제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

