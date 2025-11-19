[청룡영화상] 현빈, 남우주연상 "존재만으로 힘이 되는 아내♥손예진 사랑…

[청룡영화상] 현빈, 남우주연상 "존재만으로 힘이 되는 아내♥손예진 사랑해"

기사입력 2025-11-19 22:47


19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 남우주연상 수상한 배우 현빈. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 백지은 기자] 현빈이 남우주연상을 받았다.

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

현빈은 영화 '하얼빈'에서 안중근 장군 역을 맡아 극한의 추위 속에서도 타오르는 듯한 열기로 스크린을 압도했다. 이에 '얼굴' 박정민, '보통의 가족' 설경구, '어쩔수가 없다' 이병헌, '좀비딸' 조정석과의 경합 끝에 남우주연상 트로피를 들어올렸다.

현빈은 "감사하다. '하얼빈'을 하는 동안 영화 이상의 많은 것들을 배우고 느꼈던 시간이었다. 제가 우리나라에서 살아가고 이런 자리에 있을 수 있는 게 우리나라를 지키기 위해 헌신하고 희생하신 분들 덕분이다. 그분들께 이 상에 대한 감사를 전한다"고 말했다.

이어 "'하얼빈'과 안중근 장군에 대한 제의를 처음 받았을 때 그 당시 수많은 일들을 겪으며 살아가셨던 그분들의 고통과 괴로움, 좌절. 그럼에도 이 나라를 지켜야 하는 책임감과 무게감들. 감히 헤아릴수도 상상할 수도 없는 부분이었고 그걸 감당해낼 자신이 없었다. 그래서 작품을 고사했었다. 끝까지 제게 해낼 수 있다고 의미있는 작품 만들어보자고 이끌어 주신 감독님 덕분에 여기에 서있다. 감사하다. 그 힘든 여정을 함께한 동료 배우, 스태프. 함께 해서 행복했고 영광이었다. 그분들이 없었다면 그 무게감을 못 견뎠을 것 같다"고 전했다.

또 "제 뒤에서 저를 묵묵히 응원해주고 지지해주는 가족들, 회사 식구들, 관객 분들께 감사드린다. 존재만으로 저에게 너무나 힘이 되는 와이프 예진씨, 아들 너무너무 사랑하고 고맙다고 말하고 싶다. 이렇게 의미있는 영화를 세상 밖으로 나오게 해주셔서 감사드린다. 이 영화를 통해 우리가 지켜야할 가치와 역사를 관객 여러분과 나눌 수 있어 행복했다"며 트로피를 들어올렸다.

제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

