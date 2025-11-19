[청룡영화상] 여우주연상 손예진 “사랑하는 두 남자 현빈, 아들과 이 상 나누고 싶어”

최종수정 2025-11-19 22:58

[청룡영화상] 여우주연상 손예진 “사랑하는 두 남자 현빈, 아들과 이 상…
제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 여우주연상을 수상한 손예진이 남편 현빈의 축하를 받고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 조민정 기자] 손예진이 남우주연상 현빈에 이어 제46회 청룡영화상 여우주연상을 품에 안았다.

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

손예진은 영화 '어쩔수가없다'에서 견고한 일상을 지키기 위해 극한의 선택을 마주하는 아내 '김수진' 역을 맡아 깊은 감정선을 섬세하게 그려냈다. 생활 연기와 감정의 밀도를 동시에 잡아낸 강력한 열연으로 여우주연상 트로피의 주인공이 됐다.

여우주연상 부문은 손예진을 비롯해 '검은 수녀들' 송혜교, '하이파이브' 이재인, '파과' 이혜영, '악마가 이사왔다' 임윤아까지 쟁쟁한 후보들이 경쟁을 펼쳤고 손예진이 최종적으로 트로피를 거머쥐게 됐다.

손예진은 "너무 감사드린다. 늘 후보에 오를때마다 소감을 준비했는데 이번에는 정말 준비를 못했다. 성민 선배님 마음 그대로 '받아도 되나' 하는 마음이 있었기 때문에 눈 앞이 캄캄하다"고 소감을 전했다. 이어 "제가 27살에 청룡영화상에서 처음으로 수상을 했던 기억이 난다. 당시에 제가 27살의 여배우로 살아가기 힘들다. 그런데 상이 힘이 된다고 말을 했었다. 그런데 십 년이 훌쩍 지났는데 이번에 상을 받게 되어서 감사드린다. 어떻게 보면 가장 꿈을 꿨던 것이 '청룡영화상'에서 상을 받는 것이었는데 꿈을 이루게 해 주셔서 감사드린다"고 했다. 또 "제가 7년 만에 영화를 하게 됐는데 박찬욱 감독님께서 제안을 주셔서 설레고 좋았는데 그만큼 제가 잘 할 수 있을까 걱정도 됐다. 그런데 그렇게 많은 분량이 아님에도 불구하고 미리 캐릭터를 잘 만들어주셔서 감독님께 감사드리고 이병헌 선배 연기 보면서 자극됐고 많이 배웠다. 제가 결혼을 하고 아이 엄마가 되면서 다양한 감정들과 세상을 바라보는 눈들이 달라지는 것을 느낀다. 좋은 어른이 되고 싶고 그 속에서 계속 발전하는 좋은 배우로 멋진 배우로 남고 싶다. 끝으로 제가 가장 사랑하는 두 남자 김태평(현빈)과 김우진(아들)과 이 상을 나누고 싶다. 감사하다"고 말했다.

제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

