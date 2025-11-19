[청룡영화상] '남녀주연상' 현빈 "사랑해"-손예진 "엄마 되며 많은게 …

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 인기스타상을 수상한 현빈과 손예진 부부가 미소짓고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 백지은 기자] 배우 현빈과 손예진이 남녀주연상을 받았다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.
'하얼빈'으로 남우주연상을 받은 현빈은 "처음 제의를 받았을 때 그분들의 고통과 괴로움, 좌절, 나라를 지켜야 한다는 책임감과 무게감을 감당할 자신이 없어 작품을 고사했었다. 끝까지 해낼 수 있다고 이끌어주신 감독님과 힘든 여정을 함께한 동료 배우, 스태프 덕분에 행복했고 영광이었다. 이 영화를 통해 우리가 지켜야 할 가치와 역사를 관객 여러분과 나눌 수 있어 행복했다"고 밝혔다.
'어쩔수가 없다'로 두번째 청룡의 여우주연상을 받게된 손예진은 "이 상을 제가 받아도 되나 하는 생각이 있었기 때문에 수상소감을 준비 못했다. 27세에 처음 청룡영화상에서 여우주연상을 수상했다. '27세 여배우로 살아가는게 힘들다. 이 상이 힘이 될 것 같다'는 얘기를 했었다. 청룡영화상에서 여우주연상을 받고 싶다는 꿈을 이루게 해주셨다. 7년 만에 영화를 했다. 너무 설레고 좋았지만 잘할 수 있을지 걱정도 했다. 결혼을 하고 아이 엄마가 되면서 많은 다양한 감정과 세상을 바라보는 눈들이 달라지고 있는 걸 느낀다. 정말 좋은 어른이 되고 싶다"고 말했다.
특히 현빈과 손에진은 "존재만으로 저에게 너무나 힘이 되는 와이프 예진씨, 아들 너무너무 사랑하고 고맙다고 말하고 싶다", "제가 너무 사랑하는 두 남자 김태평 씨와 아들과 이 상의 기쁨을 나누겠다"고 애정을 드러냈다.
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.