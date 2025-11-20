이준, 13살 어린 女출연자 도발에 냉랭..촬영장 분위기 싸늘 ('세트포…

[스포츠조선 조윤선 기자] 본격 맛조합 먹방 '세트포유'에서 이준의 '꼰대력'과 막내 맵하니의 솔직 'MZ력'이 정면 충돌하며 팀 해체 위기까지 몰리는 초유의 사태가 발생한다.
27일(목) 저녁 8시 방송되는 티캐스트 E채널 '세트포유'에서는 '대박 세트메뉴 만들기'에 진심을 넘어 광기(?)까지 장착한 이준·윤남노·건희·맵하니가 메뉴판 속 완벽 조합을 찾아 나서는 두 번째 미션에 돌입한다. 이들의 목표는 오로지 하나, 의뢰받은 식당의 '필승 먹조합'을 찾아 매출을 수직 상승시킬 새로운 세트메뉴를 만들어내는 것이다. 사장님들의 선택을 받아 리얼 금수저와 승진의 기회를 거머쥘 주인공은 과연 누가 될지 기대감이 치솟는다.
이런 가운데 '열정 과다 팀장' 이준은 클래식 감성(?)이 물씬 풍기는 자동차를 몰고 등장해 팀원들을 경악하게 만든다. 세대 차이를 넘어 '문화 충격'에 빠진 멤버들은 "이거 굴러가요?"라며 당황스러운 반응을 쏟아낸다. 이어 의뢰를 받은 식당에서는 카메라를 뚫고 나올 기세의 '최후의 만찬급' 메뉴들이 줄줄이 등장, 세트기획팀 4인의 이성을 잃게 한 맛조합 먹방이 펼쳐진다.
그런데 최고의 세트메뉴를 찾기 위해 과열된 분위기 속, 이준과 맵하니 사이에 예상치 못한 갈등이 폭발한다. 맵하니의 "꼰대 같아요"라는 도발 발언에, 이준이 불편한 심기를 감추지 못하며 현장은 순식간에 얼어붙는다. 과연 이들은 위기를 극복하고 다시 한번 '대박 세트메뉴'를 탄생시킬 수 있을지 그 결과는 '세트포유' 방송을 통해 확인할 수 있다.
한편, '세트포유'는 지난 달 30일 첫 방송 후 기존에 없던 신선한 포맷과 멤버들의 불꽃 케미로 시청자들의 뜨거운 호응을 얻었다. 2회 예고 영상에는 "예고편만 봐도 열받는다. 2회도 너무 기대된다", "드라마·시트콤·예능 섞인 느낌에 영상미도 좋다", "근래 신규 예능 중 포맷도 신선하고 너무 재미있다", "1회는 숨은 맛집들처럼 조화가 미쳤는데 2회도 식욕·침샘 자극하는 비주얼", "아니 2회가 다음 주가 아니라 다다다음 주라고요? 어떻게 기다려ㅠㅠ" 등 방송을 기다리는 시청자들의 기대감 가득한 댓글이 줄을 이었다.
열정 과다가 불러온 팀 해체 위기 속 맛의 황금 조합을 찾아내기 위한 네 사람의 눈물겨운(?) 사투, 티캐스트 E채널 본격 맛조합 먹방 '세트포유' 2회는 11월 27일 목요일 저녁 8시 방송된다. (사진 제공 = 티캐스트 E채널 '세트포유')