조현아 "수지·이도현, 무보수 MV 출연..갑자기 '물 사와'하면 사가야 돼"(조평밤)

기사입력 2025-11-20 19:54


[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 어반자카파의 조현아가 뮤직비디오에 출연해 준 배우 수지와 이도현에게 감사의 마음을 전했다.

20일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 "누나들 깨나 홀리던 원조 연하남슌이 테토남이 된 사연은? l EP.32 l 이승기 l 조현아의 평범한 목요일 밤"이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 게스트로는 최근 앨범 '너의 곁에 내가'를 발표한 이승기가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 조현아는 최근 발표한 새 EP 'STAY'를 소개하며 "어반 앨범이 어제 나왔다. 제가 이따가 하나 선물해드리겠다"고 홍보했다. 이어 그는 "수지와 이도현 씨랑 같이 뮤직비디오에 나왔다"고 자랑하며 출연진에 대한 고마움을 전했다.


이승기는 "블록버스터다. 제작비 많이 쓰셨을 것 같다"고 감탄했고, 조현아는 "무보수로 출연해 주셨다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이에 이승기는 "부채가 어마어마하다. 쉽지 않겠다"고 너스레를 떨었고, 조현아는 "인생을 저당 잡힌 기분이다. 자다가 일어나서 '물 사와'라고 하면 내가 물 사가야 하는 상황"이라고 맞받아쳐 폭소를 자아냈다.

한편 어반자카파의 새 EP '스테이'에는 '스테이', '우리의 겨울', 'The One', '나약', '열손가락', '안녕', '순간' 총 7곡이 담겼다. 수록곡은 신곡 5곡과 '열손가락', '안녕' 등 지난해 발매했던 싱글 2곡으로 구성됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

