[여의도=스포츠조선 송정헌 기자] 17년 만에 청룡영화상 여우주연상을 수상한 손예진도 눈시울을 붉혔다. 여우조연상을 수상한 배우 박지현도 감격스러운 눈물을 흘렸고, 신인여우상을 수상한 김도연도 복받치는 감정에 눈물을 보였다.
이날의 주인공은 단연 현빈 손예진 부부였다. 1부 시상식에서 청정원 인기스타상을 동반 수상한 현빈 손예진 두 사람은 시상식 피날레를 함께 장식했다. 각각 남녀주연상을 수상하며 집안의 경사를 알렸다.
영화 '하얼빈'으로 남우주연상을 수상한 현빈은 손예진과 뜨거운 포옹을 나눴다. 현빈은 영화 '하얼빈' 식구들과 회사 식구들에게 감사함을 나타냈다. 마지막으로 가족들에게 감사함을 전했다. "존재만으로 저에게 너무나 힘이 되어 준 와이프 예진 씨, 아들 너무너무 사랑하고 고맙다"라고 고마움을 나타냈다.
손예진은 7년 만에 영화 도전에서 영광스러운 청룡의 여인이 되었다. 청룡영화상 여우주연상은 17년 만이다.
배우 박지현은 영화 '히든페이스'로 여우조연상을 수상했다. 박지현을 본인의 이름이 호명되자 믿을 수 없다는 듯 입을 감싸며 감격했다. 무대에 나선 박지현은 한동안 말을 이어갈 수 없었다. "정말 이 상을 받을 줄 몰랐다. 너무 떨린다. 7년 전 청룡영화상에 참석했었다. 그때는 아무것도 모르는 신인이었다. 오늘 이렇게 상을 받게 되어 감회가 새롭다'라며 감정이 북받치는 듯 눈물을 흘렸다.
신인여우상을 수상한 김도연의 사연도 특별했다. 배우 김도연은 영화 '아메바 소녀들과 학교괴담:개교기념일'로 신인상을 품에 안았다.
걸그룹 아이돌 출신 배우 김도연은 "아이돌로 처음 데뷔했다. 아이돌 시절부터 좋아해 주신 팬들이 아직까지 응원을 보내주고 있다"라며 고마운을 전했다. 연기를 할 수 있게 많은 응원을 보내주시는 가족과, 감독님, 소속사 식구들에게 감사함을 전하며 눈시울을 붉혔다.
제46회 청룡영화상 시상식에서 영화 '어쩔수가없다'가 최우수작품상과 여우주연상(손예진), 감독상, 남우조연상(이성민) 등 6개 부문 상을 휩쓸었다.
'어쩔수가없다'에서 실직한 가장 만수(이병헌)의 아내 미리 역을 연기한 손예진은 2008년 영화 '아내가 결혼했다'에 이어 두 번째 청룡영화상 여우주연상을 수상하는 영광을 안았다.
