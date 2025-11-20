"아이 소식있다" 김준호♥김지민, 2세 점사에 행복..."1월 1일부터 야한짓" ('준호 지민')

기사입력 2025-11-20 21:47


[스포츠조선 정안지 기자] 김준호와 김지민이 "내년 아이 소식이 있다"는 점사에 환한 미소를 지었다.

20일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 "성지가 될 영상(feat.무당 순돌이)"라면서 영상이 게재됐다.

이날 김준호와 김지민은 전 순돌이, 현 무속인 이건주를 찾아갔다.

김지민은 "사주 집을 오빠랑 두 번을 갔는데 이구동성 이야기하는 게 '모든 명의는 지민이 앞으로 하라고 하더라. 하다 못해 식당 예약도 지민이 앞으로 해라'고 하더라"고 했다.

본격적인 점사를 시작, 이건주는 김준호에 대해 "고생을 안 하고 운이 좋으면 되는데 고생을 하면서 운이 좋은 팔자다"라면서 "1인자는 못 한다. 2인자다. 아이템, 아이디어도 미친 듯이 나오는데 내가 앞장 서면 안 된다. 내가 대표라는 직함을 달고 앞으로 나서면 안 된다"고 했다.

이어 "사업만 하면 운빨이 떨어진다. 사업을 또 안 할 순 없는 팔자다. 욕심이 많다"면서 "사업을 하면 큰 돈이 나가기도 하는데 근데 또 그만큼 벌어들이는 것도 있을거다"고 했다.

그러면서 "돈은 잘 번다. 모이지가 않는 사람이다. 그 돈을 모으고 싶으시면 지민 님한테 다 맡기셔야 한다"고 했다. 이에 김지민은 "내가 맡기라고 몇 번을 이야기 했냐"고 했고, 김준호는 "미리 전화한 거 아니냐"면서 의심해 웃음을 안겼다.


김지민은 "오빠의 4분의 1을 내가 벌었다. 나는 그게 고스란히 있다. 나는 돈이 안나가고 계속 모인다. 그런데 오빠는 하나도 없다"고 폭로해 김준호를 당황하게 했다. 이를 듣던 김준호는 "아내한테 내 이름의 통장을 주냐. 아내한테 6억 까지가 그건데?"라고 하자, 김지민은 "6억까지 주고나 말해라"라고 해 웃음을 자아냈다.


그때 이건주는 "축하드린다. 내년에 아이 소식 있다"고 해 김준호와 김지민을 웃게 했다. 이어 "아이가 생기는 거는 내후년보다 내년이 더 좋으시니까 가능하면 내년에 아이가 생기면 내년에 꼭 예쁜 아이 만나셨으면 좋겠다"고 하자, 김지민은 "사실 내후년 초에 태어나게끔 하려고 했다"고 했다. 이에 김준호는 "1월 1일부터 매일 야한 짓을 하자. 내년이 좋다고 하지 않냐"고 해 웃음을 안겼다.


또한 이건주는 김지민에 대해 "예를 들어서 형님이 일 때문에 바빠서 외국에 좀 오래 나가신다거나 형님이 바쁘셔서 지민 님이 독수공방 할 팔자다"면서 "근데 지민 님은 돈만 있으면 버틴다"고 해 김지민을 당황케 했다. 이에 김지민은 "나 속물이냐"고 물었고, 이건주는 "속물은 아니다. 내 남편이 바쁘면 서운할 수 있지 않나. 그런데 돈만 잘 벌어오면 괜찮다"고 했다. 그러자 김지민은 "맞다. 근데 돈을 안 갖다 주는 게 문제"라고 해 웃음을 안겼다.

이어 이건주는 "지민 씨는 돈이 들어가면 돈이 안 나온다. 똑똑하고 현명하다"고 했고, 김지민은 "절대 안나온다. 오히려 이자로 돈이 분다"고 해 눈길을 끌었다.

또한 이건주는 "지민 님은 가족을 중요시 한다. 아이가 태어나면 잘 키우실거다"고 하자, 김지민은 "나는 잉태만 하고 오빠한테 육아를 맡기려 했다"며 웃었다. 이어 이건주는 "형님은 재미있고 친구 같은 아빠, 지민 님은 단호하고 교육, 예절에 민감한 엄마다"고 말해 시선을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

