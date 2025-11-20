[종합] 이지혜 '급'고백 "인중축소술한 이유…인중만 4cm, 콤플렉스였…

[스포츠조선 고재완 기자] 그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 인중축소술을 받은 사실을 솔직하게 고백했다.
이지혜는 20일 자신의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 "할 말이 있어요.."라는 제목의 영상을 공개하며 인중 축소 수술 사실과 그로 인한 고충, 방송 활동 부담, 그리고 자녀들에게 미칠 영향까지 솔직하게 털어놨다.
영상에서 이지혜의 집으로 긴급 호출당한 제작진은 이지혜의 얼굴을 보고 "사진보다는 괜찮다. 사진은 쥐같이 찍혔다"며 "잘 됐다. 사실 댓글에 '인중 (수술) 하라'는 말이 엄청 많지 않았냐. 정말 귀여워졌다"라고 칭찬했다.
이지혜는 애초 예정됐던 라면 축제 촬영을 취소한 이유를 밝히며 "얼굴이 달라졌는데 아무렇지 않은 척 방송을 하는 게 부끄러웠다"며 "특히 진행자로서 발음이 정확해야 하는데 수술 회복 중이라 발음이 새고 말하기가 불편했다"고 설명했다. 또 옆에 있던 남편을 두고 "저 사람이 내 얼굴을 보고 '하향새 탈 것'이라고 하더라. 저주를 퍼부었다"라고 폭로하기도 했다.
이어 "어제 방송 녹화 중에도 '이건 아니다' 싶었다. 프로답지 못했다. 새 프로그램 제작진에게도 직접 양해를 구했다"며 진행자로서 프로그램에 민폐가 될까 걱정이 컸다고 말했다.
이지혜는 인중 축소 수술을 하게 된 배경도 자세히 전했다. 그는 "오래전부터 인중이 길다는 컴플렉스가 있었다. 내 인중이 4cm다. 나이들면서 더 길어지더라"며 "상담 과정에서 '수술하면 더 예뻐 보일 것 같다'는 이야기를 반복적으로 듣다 보니 흔들렸다. 실리프팅 후 자신감이 생겨 욕심을 부린 것도 사실"이라고 고백했다.
최근 화제가 된 사진 속 변화에 대해선 "사진이 더 과하게 찍혔다"며 "댓글로 성형했냐'는 말이 많이 달렸다. 솔직히 상처도 받았다"며 "붕대를 감은 모습에 아이들이 '엄마 무섭다', '안 예뻤어'라고 말해 마음이 아팠다. 아이에게 잘못된 메시지를 줄 수 있다는 생각이 들었다. 쉽게 결정하면 안 되겠다는 걸 이번에 깨달았다"고 말했다.
이지혜는 회복 중인 현재 상태도 전했다. "2주 지나니까 조금씩 자연스러워지고 있다"며 "거짓말을 못 하는 성격이라 숨기기보다 솔직히 말하는 게 편하다"고 했다.
마지막으로 그는 "방송하면서 혹시라도 불편함을 드렸다면 죄송하다"며 "회복에 최선을 다하겠다"고 전했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com