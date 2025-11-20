'이다인♥' 이승기 "결혼은 무조건 추천…이후 삶이 안정권에 올라"→딸 …

'처가 손절' 이승기 "♥이다인과 결혼? 너무 추천해, 당당히 살려고 노력한다"(조평밤)
이승기는 20일 공개된 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'의 "누나들 깨나 홀리던 원조 연하남이 테토남이 된 사연은?'이라는 제목의 영상에 등장했다.
육아 이야기도 빠지지 않았다. 이승기는 "요즘 진짜 즐겨 듣는 건 전부 동요"라며 "핑크퐁, '응가송' 같은 아이용 노래만 듣는다. 가사가 너무 직설적이라 재밌다"며 아빠로서의 일상을 전했다.
자녀 교육에 대해서는 솔직한 속내를 드러냈다. "공부를 잘하길 바라진 않는다. 그런데 과학고는 보내고 싶다"며 "고등학교 때 외고·특목고에 가보고 싶었는데 못 갔던 제 아쉬움이 투영된 것 같다"고 밝혔다. 그러면서도 "이 욕심을 버려야 하는데…"라며 부모라면 누구나 느끼는 현실적인 고민을 털어놨다.
또 결혼과 육아 이후 인생 기준이 변화했다고도 말했다. 그는 "과거에는 일·연예 활동이 중심이었다면, 이제는 '내가 가장 행복한 선택이 무엇인지'를 기준으로 결정하려고 한다"며 "가족이 생기니 삶의 축 자체가 달라졌다"고 고백했다.
이승기는 최근 새 앨범 '너의 곁에 내가'를 발매하며 가수로서 활동을 재개했다. 방송 말미 그는 "고등학교 때부터 꿈꾸던 사운드를 담은 앨범"이라며 "팬들이 어떻게 들어줄지 궁금하고 감사하다"고 전했다.
한편 이승기는 지난 2023년 4월 이다인과 결혼해 지난해 2월 딸을 얻었다. 이후 장인이 주가조작 혐의로 재차 기소되자 "연을 끊겠다"고 공식 입장을 밝혀 팬들을 놀라게 한 바 있다.
