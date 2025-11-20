"결혼합니다" 신민아♥김우빈, 10년 사랑 결실 속 '웨딩드레스→축가'에 쏠린 관심 [종합]

기사입력 2025-11-20 22:52


"결혼합니다" 신민아♥김우빈, 10년 사랑 결실 속 '웨딩드레스→축가'에…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 신민아와 김우빈이 오는 12월 부부가 된다. 10년 동안 서로의 곁을 지킨 두 사람의 결혼 소식에 많은 이들의 축하가 쏟아졌다. 또한 벌써부터 두 사람이 어떠한 웨딩드레스와 턱시도를 입을지, 결혼식에서 축가와 사회 등은 누가 맡을지에도 관심이 쏟아지고 있다.

20일 김우빈은 손편지를 통해 직접 신민아와의 결혼 소식을 전했다.

김우빈은 "결혼한다. 오랜 시간 함께 해 온 연인인 그분과 가정을 이뤄 이제는 같이 걸어가 보려 한다"면서 "저희가 걸어가는 길이 더욱 따뜻해질 수 있도록 여러분께서 응원해 주시면 감사하겠다"고 전했다.

두 사람의 소속사 측도 "신민아와 김우빈이 오랜 만남으로 쌓아온 두터운 신뢰를 바탕으로 서로의 동반자가 되기로 약속했다"며 결혼 소식을 알렸다.

소속사에 따르면 두 사람의 결혼식은 오는 12월 20일 서울 모처에서 양가 가족들과 친인척, 가까운 지인분들을 모시고 비공개로 진행될 예정이다.


"결혼합니다" 신민아♥김우빈, 10년 사랑 결실 속 '웨딩드레스→축가'에…

"결혼합니다" 신민아♥김우빈, 10년 사랑 결실 속 '웨딩드레스→축가'에…
두 사람의 결혼 소식에 과거 김우빈의 결혼 관련 발언이 다시금 화제를 모으기도 했다. 지난 2015년 김우빈은 KBS2 '연예가중계'에서 '언제 결혼하고 싶냐'는 질문에 "35세 정도"라면서 "친구같은 남편, 친구같은 아버지가 되고 싶다"고 밝힌 바 있다.

그리고 10년 후, 김우빈의 바람이 이뤄졌다. 1989년생인 김우빈은 만 36세의 나이에 신민아와 결혼을 하며 가정을 꾸리게 됐다.

한편 신민아와 김우빈은 지난 2015년 공개 열애를 시작, 10년의 긴 시간 동안 조용하게 예쁜 사랑을 이어왔다.


특히 두 사람은 함께 암투병을 이겨냈다. 김우빈은 지난 2017년 비인두암 진단을 받고 모든 활동을 중단한 채 치료에 전념, 이 과정에서 신민아가 김우빈의 곁을 지켰다.

또한 두 사람은 기부 등 다양한 선행에 앞장 서며 연예계 대표 '선행 커플'로 불리며 귀감이 되기도 했다.

이렇듯 10년 동안 예쁜 사랑을 이어온 두 사람은 결혼으로 인생 2막의 시작을 예고한 가운데 국내 뿐만 아니라 해외 팬들도 많은 축하를 보내고 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 벤츠끌고 배달 알바 "2만원 벌어, 기름값도 안나와 적자"(자유부인)

2.

'처가 손절' 이승기 "♥이다인과 결혼? 너무 추천해, 당당히 살려고 노력한다"(조평밤)

3.

홍현희 맞나?...'16kg' 감량 후 반쪽된 근황 "등 뿌시기"

4.

이지혜, 인중축소술 긴급 고백.."발음 새고 이미지 달라져..딸도 '못생겼다'고"(관종언니)[종합]

5.

[청룡영화상] 현빈♥손예진→이광수♥이선빈 ♥에 신예은 애교까지 꽉 꼈다

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 벤츠끌고 배달 알바 "2만원 벌어, 기름값도 안나와 적자"(자유부인)

2.

'처가 손절' 이승기 "♥이다인과 결혼? 너무 추천해, 당당히 살려고 노력한다"(조평밤)

3.

홍현희 맞나?...'16kg' 감량 후 반쪽된 근황 "등 뿌시기"

4.

이지혜, 인중축소술 긴급 고백.."발음 새고 이미지 달라져..딸도 '못생겼다'고"(관종언니)[종합]

5.

[청룡영화상] 현빈♥손예진→이광수♥이선빈 ♥에 신예은 애교까지 꽉 꼈다

스포츠 많이본뉴스
1.

'미국 간다더니?' 강백호, 원망 폭주에 직접 입 열었다 "KT 다년계약 제시No → 한화 조건도 알려줬는데…" 억울함 토로 [전문]

2.

'베논 24득점 폭격' 한국전력 4위 점프! 현대캐피탈 셧아웃+충격 3연패, 범실 21개 '자멸' [V리그리뷰]

3.

[현장분석] 31점 폭발! 이정현의 절대 지배력, KCC 호화멤버 압도했다. 85대74 KCC에 승리. 이정현, 최대 승부처에서 가장 빛났다

4.

'중요 고비 넘어선다!' 포항, 22일 전북전 마지막 리그 홈경기 '에스포항병원의 날' 등 다양한 이벤트로 홈 팬 맞이

5.

'팬들과 함께 만드는 우승의 순간' 인천, 23일 충북청주전서 우승 세리머니...시즌 마지막 홈경기 장식

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.