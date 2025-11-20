박나래, 55억家 절도사건 재발 방지.."도둑 안들길" 주우재 기도(홈즈)

기사입력 2025-11-20 23:26


박나래, 55억家 절도사건 재발 방지.."도둑 안들길" 주우재 기도(홈즈…

[스포츠조선 김소희 기자] 모델 출신 방송인 주우재가 절에서 유쾌한 소원을 빌며 웃음을 전했다.

20일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 그룹 위너 강승윤이 가을을 맞아 종로구로 감성 임장을 떠난 모습이 그려졌다. 세 사람은 종로구 도심 속 사찰을 방문해 법당 안으로 들어가 각자 소원을 비는 시간을 가졌다.

천장에 빼곡하게 달린 연등을 본 주우재는 "건강이 대부분인데, 혼사성취… 이건 (김)대호 형이 달았나 보다"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이후 주우재는 눈을 감고 소원을 빌기 시작했다. 그는 "동민이 형, 울음 그치게 해주세요. 나래 누나, 도둑 안 들게 해주세요"라고 빌어 스튜디오를 폭소케 했다. 이를 지켜보던 박나래는 "아이고, 세상에나… 제발"이라고 호응하며 현장을 더욱 웃음바다로 만들었다.


박나래, 55억家 절도사건 재발 방지.."도둑 안들길" 주우재 기도(홈즈…
또한 주우재는 "강승윤 앨범 'PAGE 2' 대박 나게 해달라. 신스팝이다"라며 강승윤을 향한 애정을 드러내기도 했다.

이어 김숙은 "우리 주우재 58kg 넘어서 60kg 되게 해달라"고 소원을 빌었고, 주우재는 "그럼 진짠 줄 안다고, 누나!"라고 발끈해 또 한 번 웃음을 안겼다.

앞서 박나래는 지난 4월 서울 용산구의 55억 원대 자택에서 수천만 원 상당의 물품을 도난당하는 피해를 입은 바 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제아 출신 김태헌, 생활고 고백 후 택시기사 됐다 "박형식 광희 다음 잘된 멤버 나"[SC리뷰]

2.

김상욱 교수, 전조증상 무시하더니 결국 '심근경색' 고비..."죽지 않고 살아있다"

3.

'김우빈♥' 신민아, 결혼 발표 하루 전 '반지 7개' 사진 올렸다…"의미심장 타이밍"

4.

[단독] 11년 공개열애 신민아♥김우빈, 12월 20일 신라호텔서 백년가약..드디어 공개부부

5.

현빈 이름 부르는 순간...손예진이 더 울컥했다, “내가 받고 싶다”던 말은 빈말

연예 많이본뉴스
1.

제아 출신 김태헌, 생활고 고백 후 택시기사 됐다 "박형식 광희 다음 잘된 멤버 나"[SC리뷰]

2.

김상욱 교수, 전조증상 무시하더니 결국 '심근경색' 고비..."죽지 않고 살아있다"

3.

'김우빈♥' 신민아, 결혼 발표 하루 전 '반지 7개' 사진 올렸다…"의미심장 타이밍"

4.

[단독] 11년 공개열애 신민아♥김우빈, 12월 20일 신라호텔서 백년가약..드디어 공개부부

5.

현빈 이름 부르는 순간...손예진이 더 울컥했다, “내가 받고 싶다”던 말은 빈말

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '충격 대반전 드라마' FA 강백호 전격 한화행...몸값 100억, 미국행 취소

2.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

3.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

4.

'준우승 아픔 지운다' 한화, 강백호와 4년 총액 100억원 계약…"가치 인정해줘 진심 감사" [공식발표]

5.

'박찬호 떠나고 2억 투자?' KIA 왜 30살 유틸리티 내야수 영입했나…"타격은 검증됐다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.