'前남편 10억 분할' 김주하, 이혼 언급에 당황 "결혼 얘기 안 하려고 했다" ('데이앤나잇')

기사입력 2025-11-22 22:20


'前남편 10억 분할' 김주하, 이혼 언급에 당황 "결혼 얘기 안 하려고…

[스포츠조선 이게은기자] 김주하 아나운서가 전 남편과의 결혼이 언급되자 당혹감을 드러냈다.

22일 첫 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'의 첫 게스트로 '63년 최장수 MC' 김동건 아나운서가 출연했다.

김동건은 자신을 멘토라고 부르는 김주하에게 "제 말에 용기를 얻어 열심히 아나운서 시험을 준비해 KBS, MBC 시험에 모두 합격했다. 제가 MBC를 추천해서 MBC 아나운서가 됐고, 이후 MBN의 메인 뉴스도 맡았다. 제가 잘 보기도 했지만 본인도 소질을 가지고 있었다. 어딜 가나 방송을 잘했다"라며 흡족해했다.

이어 김주하는 "그 뒤 제가 결혼을 하고 출산했는데 돌잔치도 다 오셨다"라고 떠올렸고, 김동건은 "결혼식도 가고 돌잔치도 갔다"라고 이야기했다. 김주하는 "결혼식 얘기는 안 하려고 했는데..."라며 당황했고 김동건은 "결혼 안 하고 애 낳냐 그럼? 너무 건너뛰었는데"라며 거침없이 말해 웃음을 안겼다.


'前남편 10억 분할' 김주하, 이혼 언급에 당황 "결혼 얘기 안 하려고…
김주하는 "이 자리를 빌려 사과 말씀을 드린다. 그 뒤로 제가 연락을 잘 못 드렸다"라며 김동건에게 진심을 전했고, 문세윤은 "죄송스러웠나 보다"라고 이야기했다. 김동건은 "이혼한 게 죄는 아니잖아. 이혼하고 내게 일절 전화를 안 했다"라며 김주하의 이혼을 언급했고 김주하는 침묵으로 답을 대신했다.

한편 김주하는 2004년 결혼해 두 아이를 얻었지만, 2013년 외도, 폭력 등을 이유로 전 남편에게 이혼 소송을 제기했다. 이혼은 2016년 확정됐으며 당시 김주하는 전 남편에게 약 10억 원의 재산분할을 하라는 판결을 받았다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 28기 정숙♥상철, 결혼식장서 포착..예비부부의 달달 주말 데이트

2.

'청룡 뒤집은' 화사, 역주행 후 박정민에 감사 인사 "내 남친 되어준 선배님 못 잊어"

3.

박나래, 돌아가신 조부모 반려견 입양 후 달라진 삶 "다 퍼줄게♥ 사랑해"

4.

강재준♥이은형, 아들 접종 시기 놓쳤다 "이게 맞나 싶어, 미안해"

5.

'13kg 감량' 강남, 코 재수술 후 물오른 비주얼 "리즈 갱신"

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 28기 정숙♥상철, 결혼식장서 포착..예비부부의 달달 주말 데이트

2.

'청룡 뒤집은' 화사, 역주행 후 박정민에 감사 인사 "내 남친 되어준 선배님 못 잊어"

3.

박나래, 돌아가신 조부모 반려견 입양 후 달라진 삶 "다 퍼줄게♥ 사랑해"

4.

강재준♥이은형, 아들 접종 시기 놓쳤다 "이게 맞나 싶어, 미안해"

5.

'13kg 감량' 강남, 코 재수술 후 물오른 비주얼 "리즈 갱신"

스포츠 많이본뉴스
1.

3년전 벨린저의 심정 알려나? 텍사스 2023년 창단 첫 우승 주역 버렸다..."타격 바꾸지 않는 한' 부활은 요원

2.

3.

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.