기사입력 2025-11-23 13:41


청춘 로맨스도, 코믹 사극도…강태오 하나면 완성[SC줌人]
'이강에는 달이 흐른다' 방송화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 강태오가 로맨스와 코미디를 모두 잡은 '하드캐리' 활약으로 여심을 뒤흔드는 '로코 사극'의 정석을 선보이고 있다.

강태오는 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'에서 왕세자 이강부터 영혼이 뒤바뀐 부보상 박달이까지 극과 극의 두 캐릭터를 한 몸으로 표현하며, 영혼 체인지 연기를 완벽히 섭렵한 모습으로 시청자의 호평을 이끌어냈다. 장르를 아우르는 강태오의 유연한 연기 변주는 다채로운 볼거리를 제공하며 안방의 눈과 귀를 사로잡았다.

지난 22일 방송된 6회 방송에서는 영혼이 뒤바뀐 이강과 박달이가 서로의 위기를 함께 헤쳐 나가며 한층 더 깊어지는 과정이 그려졌다. 남색 추문으로 이강을 압박하는 좌상 김한철(진구 분)의 위협 속에서도 두 사람은 서로 의지하며 기지로 위기를 모면했고, 낯선 상황 속에서 함께 시간을 보내며 자연스레 서로에게 가까워졌다. 특히 달이를 향한 마음을 깨닫는 이강의 감정 변화가 깊은 여운을 남기며 시청자의 설렘을 더욱 짙게 만들었다.

강태오는 상반된 두 캐릭터를 자연스럽게 구현하며 영혼 체인지 연기의 진수를 보여주고 있다. 신분과 성향이 극명하게 다른 두 인물을 자유롭게 오가며 극의 흐름을 탄탄하게 이끌었고, 각 캐릭터가 처한 상황 속 디테일한 감정선까지 세심하게 담아내 극에 생동감을 불어넣었다. 밝고 순수한 박달이의 매력부터 무게감 있고 진중한 이강의 면모까지 폭넓게 표현해내며, 말투와 표정만으로도 두 인물이 또렷하게 구분될 만큼 완성도 높은 연기를 선보였다. 이러한 강태오의 존재감은 매 장면 놀라움을 전하며 캐릭터의 입체감을 더욱 풍성하게 만들었다.

특히 강태오는 유쾌함과 진지함을 유려하게 넘나들며 로맨스와 코미디를 모두 아우르는 연기로 극의 흐름을 탄탄히 잡아냈다. 상황마다 감정과 표정이 다채롭게 변주되는 연기는 캐릭터에 활력을 더하며 극 서사의 재미를 배가시켰다. 더불어 강태오의 남다른 표현력이 순간마다 새로운 매력과 애틋한 케미를 빚어내며 분위기를 자연스럽게 환기시켜 극 전체의 몰입도를 높였다.

이처럼 강태오는 자신만의 확실한 색깔로 '강태오가 곧 장르'라는 존재감을 각인시키고 있다. 유쾌함과 진지함, 로맨스와 코미디까지 자유자재로 넘나드는 그의 연기는 시청자의 마음 속에 자연스럽게 '강태오의 매력'을 흐르게 하며 매 순간 극의 활력과 재미를 높이고 있어, 앞으로 보여줄 활약에 더욱 관심이 집중된다.

강태오의 폭넓은 연기 스펙트럼이 다채롭게 펼쳐지는 '이강에는 달이 흐른다'는 매주 금, 토 오후 9시 40분 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

스포츠 많이본뉴스
1.

요구액을 말하지도, 올려달라 하지도 않았던 김현수. 운명의 날. 잔류냐 새 출발이냐

2.

'대반전' 턱뼈 박살 났는데 어떻게? 토트넘 행운이다..."손흥민 뒤이을 마스크맨 등장"

3.

아직 ML 계약도 안끝났는데, WBC 출전 확실? 한화 '슈퍼 에이스' 러브콜 대폭주

4.

'김도영 아래, 문동주 위' 송성문 냉혹한 평가 → 구단 30위권 중간급 유망주 수준

5.

'얘는 그냥 평범하네?' 포스팅 나선 송성문, 시작부터 암울. 냉정한 현지 평가. 1000만불은 넘길까

