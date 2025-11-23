god, 비공개 일정 무단 방문에 '강력 경고'…“사생활 침해 우려”
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 god 측이 멤버들의 사생활 보호를 위해 비공개 스케줄 방문 및 협의 없는 서포트를 금지한다고 공지했다.
23일 소속사 젬스톤이앤엠은 공식 SNS를 통해 "최근 아티스트의 비공개 스케줄(사옥 및 연습실 등)에 지속적인 방문과 협의되지 않은 서포트 전달 사례가 발생해 당부 말씀드린다"고 밝혔다.
소속사는 "사전에 공지되지 않은 비공개 스케줄 및 사적인 공간 방문은 아티스트의 사생활 침해로 이어질 수 있어 엄격히 금지한다"고 강조했다.
또한 "협의되지 않은 서포트는 현장 보관 및 전달 과정에서 문제가 생길 수 있다"며 "서포트를 희망하는 팬들은 반드시 이메일 신청 후 담당자와 소통해달라"고 요구했다.
이어 "사전 협의 없이 전달된 모든 서포트는 현장에서 수령하지 않는다"고 거듭 밝혔다.
마지막으로 회사는 "건전한 팬 문화와 아티스트 사생활 보호를 위해 적극적인 협조 부탁드린다"며 "당사는 앞으로도 아티스트 권익 보호에 최선을 다하겠다"고 전했다.
한편 god는 오는 12월 5일부터 7일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장), 12월 20일부터 21일까지 부산 BEXCO에서 연말 완전체 콘서트를 개최한다.
