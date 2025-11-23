MAMA 출격 앞둔 쿄카, 하이컷 매거진과 겨울 화보 공개

하이컷 매거진에서 영국 프리미엄 웨더웨어 브랜드 헌터(HUNTER)와 댄서 쿄카(KYOKA)와 함께한 디지털 화보와 영상을 공개했다.
이번 화보는 압도적인 퍼포먼스 에너지와 독보적인 스타일 감각을 지닌 KYOKA가 겨울의 다양한 무드 속에서 자신만의 개성을 표현하는 순간들을 담아냈다. 변화하는 조명과 필름 텍스처가 어우러져 헌터가 선보이는 겨울 시즌 스타일링의 분위기를 한층 더 깊이 있게 전하며, KYOKA의 매력을 감각적으로 드러낸다.
댄서 쿄카 하이컷X헌터 콜라보 화보 공개. 사진제공=하이컷 매거진
화보 속 KYOKA는 헌터의 다운자켓과 패딩부츠를 활용해 세 가지 겨울 스타일링을 선보였다. 먼저 웜그레이 컬러의 '글로시다운자켓'과 '원더러레이스업 아웃도어 부츠'로 스트리트 감성과 캐주얼 무드를 조화롭게 완성했다. 이어지는 컷에서는 '인앤아웃다운자켓'과 '익스플로러 온 푸퍼레이스업 부티'를 착용해 시크한올블랙룩을 선보였으며,강렬한 레드 배경과 함께 KYOKA 특유의 카리스마와 스타일링의 임팩트를 한층 더 부각시켰다. 마지막으로 글로시 텍스처의스카이블루 컬러 '인트레피드 미들 다운 자켓'과 '익스플로러 온 푸퍼 부티'로 청량한 겨울 무드를 연출했다.
KYOKA는 11월 28일과 29일 개최되는 '2025 MAMA 어워즈' 무대에 오를 예정이라는 소식이 전해지며 다시금 주목받고 있다. 권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com