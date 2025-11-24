'42세' 김지민, 2세 소식 들었다...♥김준호 "안되면 병원 힘 빌릴 것" ('미우새')

기사입력 2025-11-24 06:50


'42세' 김지민, 2세 소식 들었다...♥김준호 "안되면 병원 힘 빌릴…

[스포츠조선 정안지 기자] 김준호가 2세 고민을 솔직하게 털어놨다.

23일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김준호와 임원희가 '재혼의 신' 박영규와 편승엽, 엄영수를 만나는 모습이 그려졌다.

이날 김준호는 "아직 자녀가 없다. 열심히 노력하고 있다. 안 되면 내년에 병원의 힘을 빌리려 한다"며 "지민이가 42세다"고 털어놨다.

이에 박영규는 "충분하다. 할 수 있다"면서 "지금 집사람이 나하고 결혼할 때 마흔 둘이었다"며 25살 차이의 연하의 아내를 언급했다.

그는 "나는 생각을 안 했는데 아내가 결혼할 때 '당신이 원하면 자식을 낳을 수 있다'고 하더라"면서 "고민을 했는데 딸 하나 데려오지 않았냐. 그리고 내가 아들에 대한 트라우마가 있지 않나. 그래서 내가 '당신 딸 잘 키워준다'고 하고 포기를 했다"고 밝혔다. 박영규는 "지민이가 딱 그 나이다. 충분히 할 수 있다. 마흔 둘에 출산한 사람 많다"고 응원했다.


'42세' 김지민, 2세 소식 들었다...♥김준호 "안되면 병원 힘 빌릴…
한편 김준호, 김지민은 지난 20일 유튜브 채널 '준호 지민'을 통해 전 순돌이, 현 무속인 이건주에게 점사를 보는 모습을 공개했다.

이날 이건주는 "축하드린다. 내년에 아이 소식 있다"면서 "아이가 생기는 거는 내후년보다 내년이 더 좋으시니까 가능하면 내년에 아이가 생기면 내년에 꼭 예쁜 아이 만나셨으면 좋겠다"고 했다.

이에 김지민은 "사실 내후년 초에 태어나게끔 하려고 했다"면서 "나는 잉태만 하고 오빠한테 육아를 맡기려 했다"며 2세 출산 후 계획을 공개했다. 이를 들은 김준호는 "1월 1일부터 매일 야한 짓을 하자. 내년이 좋다고 하지 않냐"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임현식, 제초 작업 중 농약 삼켜 응급실行 "머리 핑 돌더니 정신 잃고 쓰러져"

2.

이장우♥조혜원 결혼식 현장..긴장한 주례 전현무·사회84 포착→사촌형 환희 축가 열창

3.

쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄청 빨라" ('냉부해')

4.

백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

5.

장영남, '42세 노산+임신 5개월'에 바다 입수 촬영..."임신 사실 숨겼다" ('백반기행')

연예 많이본뉴스
1.

임현식, 제초 작업 중 농약 삼켜 응급실行 "머리 핑 돌더니 정신 잃고 쓰러져"

2.

이장우♥조혜원 결혼식 현장..긴장한 주례 전현무·사회84 포착→사촌형 환희 축가 열창

3.

쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄청 빨라" ('냉부해')

4.

백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

5.

장영남, '42세 노산+임신 5개월'에 바다 입수 촬영..."임신 사실 숨겼다" ('백반기행')

스포츠 많이본뉴스
1.

"내년에는 꼭 우승합니다" PK 실축, 손흥민이 고백한 아픔…LA 고별전 체룬돌로 감독 "Sonny는 월드클래스" 무한 극찬

2.

'무려 10번째 금메달' 안세영, BWF 새기록 작성했다…여자단식 시즌 최다 10회 우승 쾌거

3.

英 언론도 대서특필! "손흥민 기쁨에서 고통으로"...최고의 활약 이후 아쉬움의 실축, SON도 "오늘 성공하지 못했다"

4.

[단독]'공격축구' 임관식 감독, 충남아산 새 사령탑 선임 확정

5.

美 충격 주장! '손흥민 영웅에서 악당됐다'…실축에 가려진 멀티골 맹활약→'12골 4도움' 데뷔 시즌 마감

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.