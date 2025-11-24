엠씨더맥스 이수, 이혼 발표 3달 만에 공식석상 선다...단독 콘서트로 조용히 컴백
[스포츠조선 김수현기자] 엠씨더맥스 이수가 3년 만에 돌아온 단독 콘서트 '겨울나기'의 2차 일반 예매를 24일 진행한다.
이번 예매는 온라인 예매사이트 NOL 티켓을 통해 오후 5시부터 8시까지 인천, 대구, 대전, 일산 공연으로 순차 오픈될 예정이다.
'겨울나기'는 오는 12월 24일 광주를 시작으로 서울, 부산, 인천, 대구, 대전, 일산까지 전국 7개 도시에서 펼쳐질 예정이다.
3년 만에 다시 선보이는 시즌인 만큼 연말·연초 투어 '겨울나기'에서는 한층 업그레이드된 공연을 예고하고 있다. 팬들의 요청이 컸던 명곡 무대들도 새롭게 재구성돼 기대감을 끌어올린다.
앞서 이수는 결혼 11년만에 린과 이혼을 발표했다.
지난 8월 이수와 린 두 사람의 소속사 325이엔씨는 "린과 이수는 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 결혼 11년만에 각자의 길을 걷기로 합의해 최근 이혼 절차를 마무리하고 있다"고 밝혔다.
이어 "어느 한쪽의 귀책 사유가 아닌 원만한 합의에 따른 결정"이라고 설명했다. 앞으로의 두 사람의 관계에 대해서는 "법적 관계는 정리됐으나, 각자의 위치에서 서로를 응원하는 음악적 동료로서의 관계는 지속될 예정"이라고 전했다.
