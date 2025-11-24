손태영, 고3 아들 美 대학 입시에 멘붕 "한국보다 훨씬 어렵다...공부…

손태영, 고3 아들 美 대학 입시에 멘붕 "한국보다 훨씬 어렵다...공부만으론 못 가"

[스포츠조선 김수현기자] 배우 손태영이 아들 룩희의 미국 입시에 대해 진지하게 고민했다.

23일 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'에서는 '아들 미국 대학입시 앞둔 손태영의 고충(한국보다 어려운 이유)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손태영은 친구와 단골 레스토랑에서 즐거운 시간을 가지기로 했다.

손태영은 "아까 친구 아들 목소리 듣는데, 너무 애기에서 이제 남자 목소리가 나더라. 너무 신기하다. 맨날 '엄마!' 너한테 그러지 않았냐"라며 "빨리 크는게 아쉽다"는 친구에게는 "그래도 난 빨래 커서 내보내고 싶다. 빨리 가라"고 해 웃음을 자아냈다.


손태영은 빨리 아들이 대학을 갔으면 좋겠다면서 "(졸업까지) 딱 1년 남은 거다"라고 감회에 젖었다.

그는 "딱 1년 남은 거다. 딱 1년 고생하면"이라며 아들의 졸업을 기다렸고 친구는 "지금 보니까 얼리로 합격한 애들이 있더라"라고 말을 보탰다.

손태영은 "얼리가 우리나라로 따지면 수시인 거잖아. 그냥 얼리가 12월, 크리스마스 전에 발표한다. '해피 크리스마스' 아니면 약간 '새드 크리스마스'다"라고 너스레를 떨었다.

이어 "수시 보고 다음이 정시지 않냐. 정시도 보니까 새드가 아니다. 근데 단지 빨리 그 기쁨을 누리느냐, 내년으로 넘어가느냐"라면서도 "룩희가 알아서 잘하겠지"라며 아들을 향한 믿음을 드러냈다.


미국 대학은 한국의 입시와는 또 달랐다. 손태영은 "미국 대학교는 공부를 잘한다고 (잘 가거나) 그렇지도 않더라. 에세이도 잘 써야 되고 운동 잘하는 건 기본이고. 알 수가 없다. 미국 입시는"이라고 토로했다.

손태영은 "다 애들 얘기다"라며 친구와 만나도 온통 아이들 이야기 뿐은 것에 대해 웃었다.

한편 권상우와 손태영은 2008년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 손태영은 2019년부터 두 자녀의 교육을 위해 미국에서 거주 중이다.

