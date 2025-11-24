백지영, 9살 딸 운동회에 비·정석원 투입...상대 학부모 '멘붕'

기사입력 2025-11-24 08:29


[스포츠조선 김준석 기자] 가수 백지영이 딸 운동회에서 벌어진 '역대급 학부모 대전'을 폭로했다.

23일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 백지영은 "딸이 9살인데 정지훈·김태희 부부 딸, 장윤주 딸과 같은 반"이라고 밝히며 이날 벌어진 충격적 장면을 꺼냈다.

서장훈이 "비(정지훈)랑 정석원이 학부모 줄다리기에 나섰다며? 다른 학부모들이 긴장했다던데?"라고 묻자, 백지영은 "그날 운동장 분위기 완전 뒤집혔다"고 단언했다.

백지영은 "우리 반이었으니까 비·정석원·장윤주 남편을 한 줄에 세웠다. 덩치가 장난 아니라 앞줄이 거의 '벽' 수준이었다"며 "상대 반 학부모들 얼굴이 싹 굳더라"고 생생하게 설명했다.

이어 "애들 운동회인데도 작전까지 짰다. '하나, 둘, 누워!'라고 외치며 힘을 실었다"며 "결국 이기긴 했는데 팔이 다 까질 정도로 전투였다"고 당시의 '전쟁터급' 열기를 전했다.

신동엽은 "서장훈이 재혼해서 운동회 가면 난리 나겠다"고 농담을 던졌고, 백지영도 "농구는 해야지"라며 맞장구쳤지만, 서장훈은 "나이가… 상상만 해도 아찔하다"며 황급히 손사래를 쳤다.

현장에선 비·정석원·장윤주 남편까지 줄줄이 등장한 '파워 학부모 조합'에 학부모들이 촬영을 멈추지 못하고, 운동장이 술렁거렸다는 후문이다.

