‘세상 단 하나’…이장우♥조혜원 결혼식에 등장한 ‘호두 부케’ 정체

기사입력 2025-11-24 08:51


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이장우(39)와 조혜원(31)의 결혼식에 세상 단 하나뿐인 특별한 '호두 부케'가 등장했다.

지난 23일 오후 서울 잠실 롯데호텔월드에서 백년가약을 올린 두 사람은 가족과 지인을 초대해 비공개 결혼식을 진행했다. 이날 신부 조혜원은 우아한 실크 소재의 홀터넥 웨딩드레스를 입고 버진로드를 걸었다. 화사한 핸드타이드 부케와 함께 환하게 웃는 모습이 하객들의 시선을 사로잡았다.

그런데 본식 이후 조혜원의 손에는 색다른 부케가 들려 있어 눈길을 끌었다. 이는 이장우 호두과자 브랜드로 잘 알려진 부창제과에서 준비한 '호두 부케'였다.

부창제과 측은 공식 SNS를 통해 "이장우 결혼식에 부창제과 호두과자 모형으로 만든 서프라이즈 선물이 함께했다"고 밝히며 조혜원이 호두 부케를 가리키며 미소 짓는 사진을 공개했다.

부창제과는 "호두는 혼례에서 번영과 자손의 번창을 뜻하는 상징적인 재료"라며 "부창제과 호두과자 꽃다발이 두 분의 앞날에 한결같은 행복을 가져다주길 바란다"고 전했다.

답례품 역시 '호두 과자'였다. 포장 박스에는 이장우·조혜원의 일러스트가 새겨졌고 '오늘 함께해 주신 마음에 감사를 담는다'는 문구가 인쇄돼 특별함을 더했다. 현장에 참석한 배우 이주승 등 하객들은 호두과자 박스를 인증하며 축하 메시지를 남기기도 했다.

이장우와 조혜원은 2018년 KBS2 '하나뿐인 내편'을 통해 인연을 맺었고 약 7년 열애 끝에 부부가 됐다. 사회는 기안84, 주례는 전현무가 맡았으며 축가는 환희, 한지상, 민우혁이 맡아 자리를 빛냈다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



